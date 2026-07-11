DFB-Fortschritte bei der Mission Jürgen Klopp: Die DFB-Bosse verhandeln mit dem 59-Jährigen über Stunden in New York. Dabei wurde offenbar eine grundsätzliche Einigung erzielt.

In der Stadt, die niemals schläft, verloren auch die Bosse des deutschen Fußballs keine Zeit. Noch am New Yorker Flughafen John F. Kennedy schob DFB-Präsident Bernd Neuendorf seinen Rollkoffer direkt ins TWA-Hotel zum Vier-Stunden-Gipfel mit seinem Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp und dessen Berater Marc Kosicke. Bundesliga-Chef Hans-Joachim Watzke trug seine schwarze Reisetasche in der Hand, wie die "Bild"-Zeitung am frühen Samstagmorgen dokumentierte.

Eine Einigung rückt näher und näher und näher, laut "Sky" wurde eine grundsätzliche Übereinkunft im Rahmen der Gespräche auch bereits erzielt. Demnach erhält Klopp einen Vertrag bis zum Ende der WM 2030, es seien nur noch letzte Details zu klären. Schon am Samstag könnte der DFB die Einigung mit Klopp offiziell verkünden.

Der Deutsche Fußball-Bund hatte sich Klopp bereits vorab mit Haut und Haaren verschrieben, schon in der offiziellen Kommunikation zum Rücktritt von Julian Nagelsmann wurde sein Name genannt. Zudem ließ Klopp seine Verhandlungspartner einfliegen - seine Position ist also extrem stark.

Der 59-Jährige soll seine Assistenten Peter Krawietz und Pepijn Lijnders mitbringen, er soll beim Verband auch strukturell mitreden dürfen. Er wird wohl der mächtigste Bundestrainer jemals werden. Sein zackiges K und das leicht gekippte Doppel-P kann er allerdings erst offiziell auf die Linie setzen, wenn sein Vertrag als Fußball-Chef mit dem Red-Bull-Imperium aufgelöst ist. Laut "Sky" soll es Anfang kommender Woche in New York die finalen Gespräche mit RB-Chef Oliver Mintzlaff geben. Dennoch sorgt das Thema weiter für Knatsch.

Denn einen Bundestrainer, der weiterhin Werbe-Botschafter für den Energydrink-Giganten wäre, sieht so mancher Beobachter kritisch. Auf diesem Wege will der DFB sich anscheinend eine Millionenablöse ersparen. Dies wäre "ein weiterer Kniefall vor dem Kapital", sagte Sprecher Thomas Kessen vom Fan-Bündnis "Unsere Kurve" dem "SID". Der DFB würde "mit viel Geld und Integrität" bezahlen. Bevor Klopp "als vermeintlicher Heilsbringer aufs Podest" gehoben werde, möge man sich bitte daran erinnern, wie viel Kredit er mit seiner Unterschrift bei Red Bull verspielt habe.