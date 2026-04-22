PSG-Star Vitinha zieht sich im Ligaspiel gegen Olympique Lyon eine Verletzung zu. Der Ligue-1-Klub gibt eine erste Diagnose bekannt.

Am Sonntagabend kassierte Paris Saint-Germain eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Olympique Lyon. Besonders bitter für PSG: Mittelfeldstratege Vitinha zog sich während der Partie eine Verletzung zu und musste bereits in der 39. Minute ausgewechselt werden.

Nun hat der französische Hauptstadtklub eine erste Diagnose bekanntgegeben und mitgeteilt, dass Vitinha an einer Entzündung der rechten Ferse leide und "in den kommenden Tagen in Behandlung" bleibe.

"Am Ende der Woche" soll dann eine weitere Untersuchung erfolgen. Der 26-Jährige verpasst damit mindestens die beiden Ligaspiele gegen den FC Nantes am Mittwoch und bei Angers SCO am Samstag.

Ob er am Dienstag, 28. April, im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München (ab 21 Uhr im Liveticker) zur Verfügung steht, ist derweil noch unklar. Auskunft in Sachen Ausfallzeit gab PSG nicht.