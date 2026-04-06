Manchester City: Kapitän Bernardo Silva verlässt Klub zum Saisonende

Bei Manchester City geht im Sommer eine Ära zu Ende: Kapitän Bernardo Silva verlässt die "Citizens".

Kapitän Bernardo Silva wird den englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City im Sommer verlassen. "Jede schöne Geschichte hat ein Ende", sagte Pep Lijnders, der Assistenztrainer von Teammanager Pep Guardiola bei den Citizens, über den 31-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Silva wird mit dem FC Barcelona von Trainer Hansi Flick, Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Klubs aus der nordamerikanischen MLS in Verbindung gebracht.

Für City sei er kaum zu ersetzen, sagte Lijnders. "Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt", betonte der Niederländer, der Offensivspieler habe eine besondere Fähigkeit, Spiele zu kontrollieren und den Rhythmus zu bestimmen: "Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen - all diese Dinge."

Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann 18 Titel im Trikot der Citizens, darunter die Champions League und sechs englische Meisterschaften.