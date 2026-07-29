Fußball
MLS: Müller bricht Rekord und krönt sich zum König der Shooting-Challenge
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Karriereende? Manuel Neuer wird deutlich
Videoclip • 01:06 Min
Thomas Müller hate bei der Shooting-Challenge der MLS einen Rekord eingestellt.
Thomas Müller rückte sich die goldene Krone auf dem Kopf zurecht und nahm auf dem überdimensionalen Thron Platz. Der 36-Jährige hatte auch allen Grund zum Jubeln: Bei der Shooting Challenge der Major League Soccer (MLS) stellte der Fußball-Weltmeister von 2014 am Dienstagabend einen neuen Rekord auf.
Mit 79 Punkten übertraf Müller die bisherige Bestmarke von Evander, der im Vorjahr 72 Punkte erzielt hatte. Der Brasilianer trat nach Müllers Vorstellung noch einmal außer Konkurrenz an, um nachzulegen - und kam ebenfalls auf 79 Punkte. Daraufhin setzte Müller dem Profi des FC Cincinnati seine Krone auf.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:10 Uhr • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 30.07. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
Thomas Müller und Heung-Min Son beim All-Star Game
"Ich liebe die Skills Challenge", sagte Müller sichtlich gut gelaunt auf seinem Thron. Die Shooting Challenge ist Teil der MLS All-Star Skills Challenge und findet traditionell am Vorabend des MLS All-Star Games statt. Dabei stellen ausgewählte MLS-Profis ihre Schussgenauigkeit unter Beweis, indem sie innerhalb einer begrenzten Zeit möglichst viele Zielscheiben im und um das Tor treffen.
Neben Müller setzten sich in diesem Jahr auch US-Nationalmannschaftskapitän Tim Ream (Charlotte FC), der kanadische WM-Torwart Maxime Crépeau (Orlando City) und Javier Ruiz (Club Necaxa) in weiteren Kategorien durch.
Das All-Star Game steigt am Mittwochabend (Ortszeit) in North Carolina. Neben Müller wird auch der Südkoreaner Heung-Min Son auf dem Platz stehen. Beide treffen bereits am Sonntag wieder aufeinander, wenn Müller mit seinen Vancouver Whitecaps im Spitzenspiel der Western Conference auf Los Angeles FC trifft. Beide Teams führen die Tabelle derzeit mit 33 Punkten an.
Auch interessant: WM 2026: FIFA-Regelhüter geben wohl VAR-Fehler zu - Argentinien profitierte
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Auch interessant: Verkaufspläne der FIFA - UEFA droht wohl mit Boykott!
Mehr Fußball-News
Fußball
BVB bei Cerezo Osaka heute live im TV, Stream und hier im Ticker
Fußball
DFB-Team: Hat Völler hier die Kimmich-Entscheidung verraten?
WM
Kommentar: Die UEFA muss sich von der FIFA abspalten!
Fußball
Wegen Klopp: DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt
WM
Versprechen eingelöst: Cucurella tätowiert sich Trainer-Gesicht
Bundesliga
Bericht: DFB-Star mit RB Leipzig einig