ran Fußball Arsenal: Ödegaard ärgert Polizisten Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Die Siegesparade des FC Arsenal nach dem Titelgewinn in der Premier League wird von Messer-Attacken überschattet.

Am Tag nach dem verlorenen Champions-League-Finale herrschte beim FC Arsenal dennoch eine gewisse Feierstimmung. Immerhin stand am 31. Mai in London die Sieges-Parade der Gunners aufgrund des errungenen Titels in der Premier League an. Diese Feierlichkeiten wurden dann allerdings von gewalttätigen Übergriffen überschattet. Champions-League-Finale: Knapp 900 Festnahmen nach Ausschreitungen in Paris Während sich die Arsenal-Stars um Kai Havertz feiern ließen, kam es etwa zu mehreren Messer-Attacken unter den tausenden Fans auf den Straßen.

Sechs Verletzte durch Messer-Attacken Die Londoner Polizei bestätigte 24 Festnahmen während der Veranstaltung, durch die Messer-Angriffe wurden sechs Personen verletzt. Auch die 500 eingesetzten Beamen der Metropolitan Police mussten Übergriffe über sich ergehen lassen. Wegen Angriffen auf Polizisten gab es zehn Festnahmen. Zudem bestätigten die Behörden Festnahmen wegen sexueller Nötigung, schwerer Körperverletzung, Drogenbesitzes, Verstößen gegen das Waffengesetz, Trunkenheit und ordnungswidrigen Verhaltens. Zu den Messer-Angriffen kam es erst gegen Ende der Feierlichkeiten, als ein Großteil der Arsenal-Fans schon nicht mehr vor Ort war. Ein Opfer der Messer-Attacken musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, die anderen fünf Opfer erlitten hingegen leichte Verletzungen.

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