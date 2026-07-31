Durch einen erfolgreichen Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS darf der wegen eines Dopingvergehens gesperrte Chelsea-Star Mychajlo Mudryk ab sofort wieder spielen.

Der wegen eines Dopingvergehens gesperrte Fußballprofi Mychajlo Mudryk vom englischen Spitzenklub FC Chelsea darf nach einem Erfolg vor dem CAS ab sofort wieder spielen.

Der Internationale Sportgerichtshof gab einer Berufung des Ukrainers gegen eine vierjährige Sperre teilweise statt. Das bestätigte der englische Verband FA. Der 25-Jährige hat seit November 2024 kein Pflichtspiel mehr absolviert.

Der CAS entschied, dass Mudryk "mit sofortiger Wirkung" wieder auflaufen darf, nachdem er den Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln eingeräumt und einer Sperre zugestimmt hat, die der bereits verbüßten Zeit entspricht. Chelsea teilte mit, der Klub freue sich darauf, Mudryk wieder "voll fit, zurück im Kader und zurück auf dem Platz" zu sehen.