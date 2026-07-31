Fußball
FC Chelsea: Dopingsperre vorzeitig beendet - Mychajlo Mudryk darf nach CAS-Einspruch wieder spielen
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:16 Min
Durch einen erfolgreichen Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS darf der wegen eines Dopingvergehens gesperrte Chelsea-Star Mychajlo Mudryk ab sofort wieder spielen.
Der wegen eines Dopingvergehens gesperrte Fußballprofi Mychajlo Mudryk vom englischen Spitzenklub FC Chelsea darf nach einem Erfolg vor dem CAS ab sofort wieder spielen.
Der Internationale Sportgerichtshof gab einer Berufung des Ukrainers gegen eine vierjährige Sperre teilweise statt. Das bestätigte der englische Verband FA. Der 25-Jährige hat seit November 2024 kein Pflichtspiel mehr absolviert.
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Der CAS entschied, dass Mudryk "mit sofortiger Wirkung" wieder auflaufen darf, nachdem er den Verstoß gegen Anti-Doping-Regeln eingeräumt und einer Sperre zugestimmt hat, die der bereits verbüßten Zeit entspricht. Chelsea teilte mit, der Klub freue sich darauf, Mudryk wieder "voll fit, zurück im Kader und zurück auf dem Platz" zu sehen.
Mychajlo Mudryk: Verbotene Substanz Meldonium gefunden
Bei Mudryk war eine geringe Menge der verbotenen Substanz Meldonium gefunden worden. Nach einer Änderung der Anti-Doping-Richtlinien würde diese Menge heute nicht mehr für einen Verstoß ausreichen. Auch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stimmte der Entscheidung zu.
Mudryk hatte stets betont, er sei "komplett geschockt" über den positiven Dopingbefund gewesen. Er habe "niemals wissentlich irgendeine verbotene Substanz" zu sich genommen. Chelsea hatte den Ukrainer im Januar 2023 für 100 Millionen Euro von Schachtar Donezk verpflichtet. In 73 Einsätzen erzielte Mudryk zehn Tore.
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Mychajlo Mudryk postet emotionales Statement
Nach Jahren ohne Profifußball postete Mudryk auf "Instagram" einen langen und emotionalen Text zu dem Urteil:
"Ich bin dankbar, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist, dass mir die Rückkehr zum Fußball gestattet wurde und dass ich nun wieder optimistisch in die Zukunft blicken kann. Dies war die schwierigste Phase meiner Karriere", heißt es darin.
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