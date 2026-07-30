Eddie Howe hat offenbar seinen Rücktritt als Trainer von Newcastle United eingereicht. Sein Nachfolger soll auch schon feststehen.

Diese Meldung ist ein Hammer. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat Eddie Howe mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Trainer von Newcastle United eingereicht.

Demnach habe er dem Klub mitgeteilt, dass er sich eine Auszeit vom Fußball nehmen wolle.

Der 48-Jährige war seit 2021 Coach von United und führte den Klub in der Saison 2022/23 erstmals seit 20 Jahren wieder in die Champions League. Zuvor hatte er acht Jahre den AFC Bournemouth trainiert und führt den Klub in dieser Zeit erstmals in die Premier League.