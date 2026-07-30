Premier League
Nick Woltemades neuer Trainer: Champions-League-Gewinner übernimmt wohl Newcastle
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
Osterpause statt Spieltag: Nick Woltemade gönnt sich Auszeit in New York
Videoclip • 01:33 Min
Eddie Howe hat offenbar seinen Rücktritt als Trainer von Newcastle United eingereicht. Sein Nachfolger soll auch schon feststehen.
Diese Meldung ist ein Hammer. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat Eddie Howe mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Trainer von Newcastle United eingereicht.
Demnach habe er dem Klub mitgeteilt, dass er sich eine Auszeit vom Fußball nehmen wolle.
Der 48-Jährige war seit 2021 Coach von United und führte den Klub in der Saison 2022/23 erstmals seit 20 Jahren wieder in die Champions League. Zuvor hatte er acht Jahre den AFC Bournemouth trainiert und führt den Klub in dieser Zeit erstmals in die Premier League.
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Trainer-Rücktritt mit Folgen für Nick Woltemade?
Sollte Howe tatsächlich zurücktreten, dürfte das auch Auswirkungen auf die Zukunft von Nick Woltemade haben. Der deutsche Nationalspieler kam nach anfänglich starken Leistungen nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Newcastle im vergangenen Sommer im weiteren Saisonverlauf immer seltener zum Einsatz.
Nachdem deswegen schon Spekulationen um ein Leihgeschäft um den Stürmer aufgetaucht waren, könnte sich seine Situation mit einem neuen Trainer ändern.
Dieser neue Trainer steht offenbar auch schon fest. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Matthias Jaissle Howes Nachfolge antreten. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll es zwischen Jaissle und Newcastle bereits eine mündliche Einigung über einen Vertrag bis Sommer 2030 geben.
Der 38-jährigen Deutschen trainiert aktuell noch Al-Ahli in Saudi-Arabien. Mit dem Klub gewann er zuletzt zwei Mal in Folge die asiatische Champions League.
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