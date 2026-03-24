Der FC Liverpool hat den Abgang des langjährigen Publikumslieblings Mohamed Salah zum Saisonende offiziell bestätigt.

Wie die "Reds" am Dienstagabend bekannt gaben, hat sich der Klub mit dem langjährigen Publikumsliebling Mohamed Salah nach neun gemeinsamen Jahren auf eine Trennung verständigt.

Demnach wird der 33-jährige Ägypter die Anfield Road schon ein Jahr vor seinem eigentlichen Vertragsende verlassen, wie es im Statement des Vereins heißt.

"Salah äußerte den Wunsch, diese Ankündigung seinen Fans so früh wie möglich zu machen, um Transparenz über seine Zukunft zu schaffen, da er ihnen Respekt und Dankbarkeit entgegenbringe", hieß es in der Pressemitteilung des FC Liverpool .

"Leider ist der Tag nun gekommen. Das ist der erste Teil meines Abschieds. Ich werde Liverpool am Saisonende verlassen. Ich hätte nie gedacht, wie sehr dieser Klub, diese Stadt und diese Leute zu einem Teil meines Lebens werden würden", sagte Salah in einem Instagram-Video anlässlich seines bevorstehenden Abschieds.

"Liverpool ist nicht nur ein Fußballklub, Liverpool ist eine Leidenschaft, eine Historie, eine Lebensenergie. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wir haben große Siege zusammen gefeiert, viele Trophäen gewonnen und immer füreinander gekämpft", führte er aus.

Die Reds verpflichteten Salah im Sommer 2017 von der Roma, der Offensivspieler erzielte seitdem in 435 Einsätzen unglaubliche 255 Treffer für Liverpool. Seitdem wurde Salah unter anderem vier Mal Torschützenkönig der Premier League, gewann mit Liverpool den Meistertitel und die Champions League.