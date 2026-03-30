Premier League
FC Liverpool: Mohamed Salah verzichtet offenbar freiwillig auf fast 50 Millionen Euro
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
Liverpool-Fans sauer nach Salah-Aus: "So behandelt ihr Legenden?"
Videoclip • 01:01 Min
Mohamed Salah wird den FC Liverpool am Saisonende verlassen. Dafür verzichtet der Ägypter offenbar auf eine stattliche Summe.
Nach neun Jahren wird die Ära von Mohamed Salah beim FC Liverpool im Sommer zu Ende gehen. Vor knapp einer Woche gaben beide Seiten die Trennung am Saisonende bekannt.
Eigentlich hätte der 33 Jahre alte Ägypter noch einen Vertrag bis 2027 gehabt. Und der hätte ihm offenbar noch ordentlich Geld auf das Konto gespült, auf das er nun freiwillig verzichtet.
Wie die "Sun" berichtet, hätte Salah im kommenden Jahr nicht nur 24 Millionen Euro Gehalt kassiert, sondern am Saisonende 2026/27 auch noch einen Loyalitätsbonus in Höhe von 23 Millionen Euro. Insgesamt verzichtet Salah mit seinem Abgang also auf 47 Millionen Euro.
Saudis und MLS buhlen um Salah
Doch angesichts der Berichte über seine potenziellen neuen Arbeitgeber erscheint diese Summe beinahe wie ein Taschengeld. Salah wird intensiv mit einem Wechsel zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, wo er allein ein Handgeld einstreichen dürfte, das rund dreimal so hoch ist.
Auch Al-Qadsiah soll im Poker um Salah mitmischen, hier ist sogar von einem Vertrag über eine Gesamtsumme von 1,15 Milliarden Euro die Rede. Es wäre einer der höchstdotierten Verträge der Fußballgeschichte.
Allerdings rechnet sich auch die nordamerikanische Liga MLS Chancen aus, Salah verpflichten zu können. Unter anderem soll Inter Miami, der Klub um Lionel Messi, bereit sein, Salah ein Angebot zu unterbreiten. Auch der San Diego FC von Milliardär Mohamed Mansour wird Interesse nachgesagt.
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