Mohamed Salah wird den FC Liverpool am Saisonende verlassen. Dafür verzichtet der Ägypter offenbar auf eine stattliche Summe.

Nach neun Jahren wird die Ära von Mohamed Salah beim FC Liverpool im Sommer zu Ende gehen. Vor knapp einer Woche gaben beide Seiten die Trennung am Saisonende bekannt.

Eigentlich hätte der 33 Jahre alte Ägypter noch einen Vertrag bis 2027 gehabt. Und der hätte ihm offenbar noch ordentlich Geld auf das Konto gespült, auf das er nun freiwillig verzichtet.

Wie die "Sun" berichtet, hätte Salah im kommenden Jahr nicht nur 24 Millionen Euro Gehalt kassiert, sondern am Saisonende 2026/27 auch noch einen Loyalitätsbonus in Höhe von 23 Millionen Euro. Insgesamt verzichtet Salah mit seinem Abgang also auf 47 Millionen Euro.