Nach seinem Aus bei RB Leipzig findet Marco Rose in der englischen Premier League einen neuen Job.

Den früheren Bundesliga-Trainer Marco Rose zieht es erstmals in die Premier League. Der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig übernimmt zur neuen Saison den AFC Bournemouth.

Schon vor wenigen Tagen hatte unter anderem "Sky UK" von einer grundsätzlichen Einigung berichtet. Rose (49) erhält einen Dreijahresvertrag und folgt bei den "Cherries" auf den Spanier Andoni Iraola, der den Klub im Sommer verlassen wird.

"Alle bei AFC Bournemouth freuen sich darauf, Marco im Vitality Stadium willkommen zu heißen, wenn er im Sommer seine Tätigkeit als Cheftrainer aufnimmt", hieß es in einer Vereinsmitteilung. Bis zum 30. Juni ist Rose noch vertraglich an Leipzig gebunden, wo er Ende März 2025 freigestellt worden war. Somit erhalten die Sachsen keine Ablöse mehr.