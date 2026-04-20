Premier League
Nach Aus bei RB Leipzig: Marco Rose übernimmt in Bournemouth
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Kimmich packt aus! Hier überwintert der Kakadu
Videoclip • 02:50 Min
Nach seinem Aus bei RB Leipzig findet Marco Rose in der englischen Premier League einen neuen Job.
Den früheren Bundesliga-Trainer Marco Rose zieht es erstmals in die Premier League. Der ehemalige Coach von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig übernimmt zur neuen Saison den AFC Bournemouth.
Schon vor wenigen Tagen hatte unter anderem "Sky UK" von einer grundsätzlichen Einigung berichtet. Rose (49) erhält einen Dreijahresvertrag und folgt bei den "Cherries" auf den Spanier Andoni Iraola, der den Klub im Sommer verlassen wird.
"Alle bei AFC Bournemouth freuen sich darauf, Marco im Vitality Stadium willkommen zu heißen, wenn er im Sommer seine Tätigkeit als Cheftrainer aufnimmt", hieß es in einer Vereinsmitteilung. Bis zum 30. Juni ist Rose noch vertraglich an Leipzig gebunden, wo er Ende März 2025 freigestellt worden war. Somit erhalten die Sachsen keine Ablöse mehr.
Die nächsten Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Dienstag, 21.04. 17:55 • Basketball
Basketball-WM-Auslosung im Livestream
55 MinBald verfügbar
Dienstag, 21.04. 17:55 • Basketball
Basketball-WM-Auslosung im Livestream
55 Min
Rose heuert in Bournemouth an
Bournemouth hat als Tabellenachter erneut nichts mit dem Abstieg zu tun, sondern spielt dank 13 Ligaspielen ohne Niederlage sogar noch um die Qualifikation für den Europapokal. Mit 48 Punkten liegt der Verein von der Südküste Englands fünf Spieltage vor Schluss gleichauf mit dem Sechsten FC Chelsea.
Roses Vorgänger Iraola zieht es dennoch weg - der Baske soll auch ein Kandidat für die Nachfolge von Kasper Hjulmand sein, sollte sich Bayer Leverkusen im Sommer für einen Trainerwechsel entscheiden.
Mehr Fußball-News
Transfergerüchte
Real-Zukunft: Wende bei Rüdiger deutet sich an
Bundesliga
Hoeneß: Kompany dient als Vorbild für Deutschland
Ligue 1
Ausfall gegen Bayern? PSG gibt Diagnose bei Vitinha bekannt
Fußball
Kompany gesperrt: Wer den FCB-Coach gegen PSG offenbar ersetzt
WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada
WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF halten Übertragungsrechte - doch 44 Matches bleiben außen vor
DFB-Pokal
DFB-Pokal-Halbfinale live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Livestream und Free-TV