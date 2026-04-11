Premier League: FC Liverpool tankt Selbstvertrauen vor dem PSG-Rückspiel

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Vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain tankt der FC Liverpool in der Premier League Selbstvertrauen.

Der FC Liverpool hat seinen Champions-League-Platz in der englischen Premier League gefestigt und Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain getankt.

Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Teammanagers Arne Slot besiegte den FC Fulham 2:0 (2:0). Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz steuerte eine Vorlage bei.

Liverpool liegt damit weiterhin auf Platz fünf, der am Saisonende zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigt.