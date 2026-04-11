Fußball
Premier League: FC Liverpool tankt Selbstvertrauen vor dem PSG-Rückspiel
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain tankt der FC Liverpool in der Premier League Selbstvertrauen.
Der FC Liverpool hat seinen Champions-League-Platz in der englischen Premier League gefestigt und Selbstvertrauen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain getankt.
Die Mannschaft des in der Kritik stehenden Teammanagers Arne Slot besiegte den FC Fulham 2:0 (2:0). Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz steuerte eine Vorlage bei.
Liverpool liegt damit weiterhin auf Platz fünf, der am Saisonende zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigt.
Slot setzt gegen PSG auf die Heimstärke
Wirtz legte dem erst 17-jährigen Rio Ngumoha (36.) den Führungstreffer auf, Mohamed Salah (40.) erhöhte noch vor der Pause. Wirtz wurde nach einer ansprechenden Leistung in der 68. Minute ausgewechselt.
Liverpool muss am Dienstag gegen PSG ein 0:2 aus dem Hinspiel drehen. Slot setzt dabei auf die Heimstärke. "Ich muss auf die Geschichte dieses Klubs verweisen, welchen Unterschied Anfield auf eine Leistung haben kann. Wir sind noch immer im Rennen", hatte er nach der Niederlage in Paris erklärt.
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