ran Fußball Thomas Tuchel stinksauer auf deutschen Schiedsrichter Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Tottenham Hotspur hat auf die anhaltende Talfahrt in der Premier League reagiert und Trainer Igor Tudor entlassen. Ein ehemaliger Bundesliga-Coach winkt bei der Frage nach dem Nachfolger bereits ab.

Mit Igor Tudor hat Tottenham Hotspur den nächsten Trainer in dieser Saison entlassen. Wie der Klub bekanntgab, wurde der kroatische Coach in der Länderspielpause nach nur sieben Partien beurlaubt. Erst Mitte Februar hatten die Spurs Tudors Vorgänger Thomas Frank entlassen. In der Tabelle befindet sich Tottenham als 17. weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. In der Champions League sind die Londoner im Achtelfinale an Atletico Madrid gescheitert.

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Tottenham Hotspur: Adi Hütter lehnt Nachfolge von Tudor ab Als ein möglicher Nachfolger des 47-Jährigen wurde bislang Adi Hütter gehandelt. Der Österreicher, der auch schon in der Bundesliga tätig war, wurde zuletzt von der AS Monaco freigestellt. Hütter aber zog sich noch am Abend selbst aus dem Kandidatenkreis zurück. "Wie ich bereits unmittelbar nach meiner Monaco-Zeit gesagt habe, möchte ich grundsätzlich frühestens wieder mit Beginn der neuen Saison als Cheftrainer arbeiten. Meine Haltung zu diesem Thema hat sich seither nicht geändert", wird der 56-Jährige von "Sky Sport Austria" zitiert. Wer als dritter Teammanager in dieser Saison den Klub vor dem drohenden Abstieg bewahren soll, ist damit weiter völlig offen. Der Klub will über die Nachfolge Tudors "zu gegebener Zeit" informieren, wie bekanntgab. Leicester City: Vom Sensationsmeister binnen zehn Jahren zum Krisenverein - Absturz in Drittklassigkeit droht Die Spurs hatten in Tudor die Hoffnungen auf einen Aufschwung gesetzt. Stattdessen aber stürzten sie noch tiefer in die Krise. Vier von fünf Ligaspielen gingen verloren. Zuletzt es eine 0:3-Heimpleite gegen Konkurrent Nottingham Forest, nach der der Klub nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge hat.