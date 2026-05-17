Zum Ende einer turbulenten Woche hat Real Madrid zumindest sportlich für etwas positivere Schlagzeilen gesorgt.

Nach der Wutrede von Präsident Florentino Perez und dem Wirbel um Superstar Kylian Mbappe gewannen die Königlichen mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim strauchelnden FC Sevilla, der trotz der Pleite den Klassenerhalt geschafft hat.

Starstürmer Vinicius Junior (15.) traf für Real, das in der spanischen La Liga aussichtslos hinter dem Meister FC Barcelona zurückliegt. Mbappe, dessen Treffer (74.) aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, stand wieder in der Startelf, nachdem er dem viel kritisierten Trainer Alvaro Arbeloa zuletzt vorgeworfen hatte, ihn als Stürmer Nummer vier zu sehen.

Gegen Absteiger Real Oviedo (2:0) war er am Donnerstag nach einer Verletzungspause erst in der 69. Minute eingewechselt worden. Spanische Medien werteten Mbappes Kritik als eine Art "Kriegserklärung".