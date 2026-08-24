ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Neuer Vertrag für Harry Kane? Max Eberl gibt Update Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

In Europas Top-Ligen läuft das Sommer-Transferfenster. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

ran fasst die wichtigsten internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 24. August: 22:58 Uhr: Wechselt Zirkzee zu Aston Villa? +++ Joshua Zirkzee spielt bei Manchester United keine große Rolle mehr und soll die "Red Devils" noch vor dem Deadline Day verlassen. Laut Informationen der Zeitung "Manchester Evening News" interessiert sich Aston Villa für den früheren Bayern-Stürmer. Dort könnte der Niederländer mit seinem Münchner Ex-Kollegen Leon Goretzka zusammenspielen. Der Premier-League-Vierte der abgelaufenen Saison sucht nach einem Ersatz für Ollie Watkins, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Saudi-Klub Al Hilal stehen soll. Zirkzee konnte in Manchester nicht überzeugen und erzielte in 56 Ligaspielen nur fünf Treffer. Trotzdem soll Villa-Trainer Unai Emery überzeugt davon sein, den 25-Jährigen wieder in Topform bringen zu können. Neben Aston Villa sollen auch der SSC Neapel und Juventus Turin Zirkzee beobachten. Der Mittelstürmer durchlebte in der Serie A bislang seine beste Karrierephase: Er erzielte zwölf Tore in 37 Spielen für den FC Bologna.

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+++ 24. August, 13:00 Uhr: Manchester City findet wohl Rodri-Nachfolger +++ Mehreren Medienberichten zufolge haben sich Manchester City und der OSC Lille auf einen Wechsel von Ayyoub Bouaddi verständigt. Das Gesamtpaket für den 18-jährigen Marokkaner soll sich auf rund 100 Millionen Euro belaufen. Bouaddi soll laut David Ornstein einen Vertrag über fünf Jahre mit Option auf weitere zwölf Monate bei den "Skyblues" unterschreiben. Wie "The Athletic" berichtet, beträgt die Sockelablöse für den Youngster 95 Millionen Euro, weitere Bonuszahlungen in Höhe von 5 Millionen Euro könnten hinzukommen. Damit würde Bouaddi nach Nicolas Pépé (80 Mio.) zum teuersten Abgang in der Vereinsgeschichte des OSC Lille werden. Zuletzt überzeugte der Youngster mit starken Leistungen für die marokkanische Nationalmannschaft bei der WM in den USA. Nun soll er das Erbe von Rodri bei den "Citizens" antreten, der sich in diesem Sommer dem FC Barcelona anschloss. Beim 2:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Angers fehlte Bouaddi im Kader des OSC und verabschiedete sich bereits von den Fans.

+++ 22. August, 11:39 Uhr: Leon Goretzka zu Aston Villa wohl vor dem Abschluss +++ In den vergangenen Wochen war es erstaunlich ruhig um Leon Goretzka, der nach seinem Vertragsende beim FC Bayern noch immer auf Vereinssuche ist. Nun könnte es jedoch ganz schnell gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Routinier mit Premier-League-Klub Aston Villa auf einen Wechsel geeinigt. Demnach hat sich Goretzka nach einem Telefonat mit Villa-Coach Unai Emery für den Transfer auf die Insel entschieden und seine mündliche Zustimmung gegeben. Der Medizincheck und die Vertragsunterzeichnung sollen demnach schon für die nächste Woche geplant sein. Für Goretzka wäre ein Wechsel zu Aston Villa sowohl sportlich als auch finanziell attraktiv. Immerhin werden auf der Insel bekanntlich hohe Gehälter bezahlt. Zudem ist der Klub für die Champions League qualifiziert. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison war zuletzt auch im Poker um Joao Palhinha vertreten, den es jedoch zurück in die portugiesische Heimat zieht. Goretzka könnte nun die Alternativ-Lösung sein. Seit seinem Aus bei den Bayern wurde Goretzka unter anderem mit Juventus Turin, Milan, Arsenal, Neapel und einem Wechsel in die Türkei in Verbindung gebracht. Nun scheint doch England das Ziel zu sein.

+++ 20. August, 19:02 Uhr: Neustart von Nicolas Jackson in der Serie A? +++ Der letztjährige Bayern-Leihspieler Nicolas Jackson hat beim FC Chelsea keine wirkliche Perspektive mehr. Daher sucht der 25-jährige Senegalese einen neue Herausforderung. Hat er diese möglicherweise in Italien gefunden? Laut "Sky Italia" soll die SSC Neapel mit Chelsea Gespräche über einen Transfer des Stürmers aufgenommen haben. Die Italiener suchen einen Ersatz für den zu Fenerbahce Istanbul gewechselten Romelu Lukaku. Allerdings gibt es für Neapel wohl namhafte Konkurrenz, laut "Marca" bemüht sich nämlich Atletico Madrid um eine Jackson-Leihe. Bei Chelsea hat Jackson noch einen sehr langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2033. In der Saison 2025/26 lief Jackson 34 Mal in Pflichtspielen für die Bayern auf, dabei gelangen ihm elf Treffer und vier Vorlagen.

+++ 20. August, 06:37 Uhr: Marmoush schon wieder vor Abgang bei Manchester City +++ Nach seinem Winterwechsel 2025 von Eintracht Frankfurt ist Omar Marmoush bei Manchester City nie so richtig in Fahrt gekommen. Bei Ägyptens WM-Turnier war er sogar nur Joker. Nun könnte sich ein Abgang andeuten. Wie "The Athletic" berichtet, hat er unter Neu-Trainer Enzo Maresca wohl einen schweren Stand. Tottenham Hotspur wird als erster Interessent genannt, die in diesem Sommer schon zwei Transfers nahe der 100-Millionen-Grenze eingetütet haben. Auch Außenstürmer Savinho wird als möglicher Abgang zu den Spurs genannt. Ob als Leihe, Kauf oder Kaufpflicht nach Leihe ist nicht überliefert.

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+++ 19. August, 20:26 Uhr: Frenkie de Jong vor letzter Saison beim FC Barcelona? +++ Laut dem niederländischen Journalisten Velantijn Driessen wird die achte Saison von Frenkie de Jong auch die letzte beim FC Barcelona sein. In einem Podcast verriet Driessen: "Er war oft verletzt. Sie haben schon früher versucht, ihn loszuwerden, und jetzt holen sie Rodri. Ich glaube nicht, dass sie jetzt, wo er verletzt ist, versuchen, ihn zu verkaufen - das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke schon, dass dies seine letzte Saison bei Barca ist." De Jong kehrte mit einer Knieverletzung von der WM 2026 zurück und wird den Katalanen noch einige Wochen fehlen. Das Team von Trainer Hansi Flick reagierte bereits mit der Verpflichtung von Spanien-Weltmeister Rodri für bis zu 76,5 Millionen Euro von Manchester City. Ein Zusammenspiel der beiden ist nur schwer vorstellbar für Driessen: "Man muss immer Leistung bringen, um weiterzuspielen. Wenn ein hervorragender Spieler kommt, der auf deiner Position spielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden zusammen spielen können." Es heißt schon länger, dass de Jong seine Karriere gerne in Barcelona zumindest fortsetzen oder sogar beenden würde. Der 29-Jährige steht noch bis 2029 bei den Katalanen unter Vertrag.

+++ 19. August, 06:58 Uhr: Barca hat Alvarez-Alternative parat +++ Der Wechsel von Julian Alvarez zum FC Barcelona dürfte sich nach dem nächsten verbalen Abblocken aus Madrid endgültig erledigt haben. Wie nun die "Marca" berichtet hat Barca eine Stürmer-Alternative. Demnach soll der erfahrene Ayoze Perez vom FC Villarreal jetzt im katalanischen Fokus stehen. Der 33-Jährige, der auch schon in England seine Tore erzielte, kam in der vergangenen Spielzeit auf neun Scorerpunkte in 25 Liga-Spielen. Der Mittelstürmer besitzt eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro.

+++ 18. August, 07:22 Uhr: Ex-Bayern-Star Jackson auf dem Sprung zu Atletico Madrid? +++ Nicolas Jackson könnte den FC Chelsea noch in diesem Sommer dauerhaft verlassen. Medienberichten zufolge beschäftigt sich Atletico Madrid mit einer Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Angreifers. Dass Jackson unter Chelsea-Coach Xabi Alonso offenbar keine zentrale Rolle mehr spielt, zeigte sich zuletzt beim Testspiel gegen Real Sociedad. Beim 3:1-Sieg stand der 25-Jährige nicht im Kader. Die Blues sollen einen festen Verkauf bevorzugen und eine weitere Leihe ausschließen. Mit der Verpflichtung von Danny Welbeck hat Chelsea zudem bereits für zusätzliche Tiefe im Sturmzentrum gesorgt. Jackson war in der vergangenen Saison an den FC Bayern ausgeliehen und kam dort auf 34 Einsätze sowie 15 Torbeteiligungen. Meist musste er sich allerdings hinter Harry Kane mit einer Reservistenrolle begnügen.

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+++ 14. August, 08:35 Uhr: Wird ein Ex-Liverpool-Star mit Salah wiedervereint? +++ Wird ein altbekanntes Sturmduo aus Liverpool-Zeiten wiedervereint? In seiner Karriere spielte Darwin Nunez am häufigsten zusammen mit Mohamed Salah. 122 Partien bestritten beide gemeinsam und sorgten dabei für 18 Tore. Laut dem türkischen Transferexperten Yağız Sabuncuoğlu arbeitet der neue Salah-Klub Trabzonspor nun offenbar daran, dass die beiden Offensivspieler künftig gemeinsam in der Süper Lig auflaufen können. Demnach sollen sich Trabzon und Spieler bereits einig sein, allerdings soll eine Vereinbarung mit dessen Klub Al-Hilal noch ausstehen. Im Sommer 2025 hatte der Verein aus Saudi-Arabien 53 Millionen Euro Ablöse an die Reds überwiesen. Allerdings sank der Marktwert von Nunez seither von 45 auf 20 Millionen, in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison wurde er von Al-Hilal nicht einmal mehr für den Liga-Kader gemeldet. Der Tabellendritte aus der vergangenen Süper-Lig-Saison soll an einer Leihe mit Kaufoption interessiert sein.