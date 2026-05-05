Ehemaliger BVB-Trainer Edin Terzic wird Trainer bei Athletic Bilbao

Edin Terzic hat einen neuen Klub. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund heuert in Spanien an.

Edin Terzic wird zur kommenden Saison Trainer des spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Dies bestätigte der Klub am Dienstag, bereits im April hatte es Medienberichte über die bevorstehende Einigung gegeben.

Terzic, früherer Erfolgscoach von Borussia Dortmund, erhält bei den Basken einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und soll zu Beginn der neuen Saison vorgestellt werden.

Bei Bilbao tritt Terzic die Nachfolge von Ernesto Valverde an. Dessen Abschied zum Saisonende steht bereits seit längerer Zeit fest.