Endgültige Entscheidung bei Robert Lewandowski. Der polnische Stürmer verlässt nach vier Jahren den FC Barcelona.

Die Entscheidung ist gefallen: Robert Lewandowski verlässt den FC Barcelona, das verkündete der Stürmer in einem Beitrag bei Instagram.

"Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. Vier Spielzeiten, drei Meisterschaften", formulierte der Angreifer.

"Ich werde die Liebe, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen. Katalonien ist mein Zuhause", so der ehemalige Bayern-Star.

"Danke an alle, die ich in diesen wunderschönen vier Jahren auf meinem Weg getroffen habe. Ein besonderer Dank geht an Präsident Laporta, der mir die Chance gegeben hat, das unglaublichste Kapitel meiner Karriere zu erleben."