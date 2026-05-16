La Liga
FC Barcelona: Entscheidung um Zukunft von Robert Lewandowski gefallen
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 02:00 Min
Endgültige Entscheidung bei Robert Lewandowski. Der polnische Stürmer verlässt nach vier Jahren den FC Barcelona.
Die Entscheidung ist gefallen: Robert Lewandowski verlässt den FC Barcelona, das verkündete der Stürmer in einem Beitrag bei Instagram.
"Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. Vier Spielzeiten, drei Meisterschaften", formulierte der Angreifer.
"Ich werde die Liebe, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen. Katalonien ist mein Zuhause", so der ehemalige Bayern-Star.
"Danke an alle, die ich in diesen wunderschönen vier Jahren auf meinem Weg getroffen habe. Ein besonderer Dank geht an Präsident Laporta, der mir die Chance gegeben hat, das unglaublichste Kapitel meiner Karriere zu erleben."
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Lewandowski schlägt Angebot aus
Nach neun Meisterschaften und dem Gewinn der Champions League hatte der Pole den FC Bayern im Sommer 2022 verlassen und sich der Blaugrana angeschlossen.
Sein Kontrakt in Barcelona läuft Ende Juni aus, wie es danach weitergeht, ist aktuell noch völlig unklar. Lewy bestritt bislang 191 Spiele für den Klub, dabei erzielte er 119 Tore und 24 Vorlagen.
Zwar hatte Barca dem 37-Jährigen eine Vertragsverlängerung angeboten, er hätte dafür aber auf Geld und Spielzeit verzichten müssen.
Sorgen muss sich der Stürmer um seine Zukunft allerdings nicht, es werden bereits diverse Klubs und Ligen mit ihm in Verbindung gebracht. So gibt es Gerüchte in Sachen USA, Saudi-Arabien und Italien. In der Serie A gilt Juventus Turin als größter Interessent.
Seinen Beitrag bei Instagram schloss Lewandowski übrigens mit den Worten: "Barca ist wieder da, wo es hingehört. Es lebe Barca, es lebe Katalonien."
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