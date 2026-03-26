Real Madrid: Fehldiagnose bei Kylian Mbappe? Frankreich-Star widerspricht

ran Fußball DFB-Team - Kimmich stärkt Rüdiger: "Vergessen, was er abgeliefert hat" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Bei Real Madrid steht die medizinische Abteilung im Fokus. Haben die Ärzte bei Kylian Mbappe beinahe eine folgenschwere Fehldiagnose gestellt und ChatGPT für Behandlungen genutzt? Nun meldet sich der Superstar.

Bei Real Madrid gibt es wohl mächtig Ärger um die medizinische Abteilung wegen des Umgangs mit der Verletzung von Superstar Kylian Mbappe. Wie der französische TV-Sender "RMC Sport" berichtet, soll der Stürmer Opfer einer Fehldiagnose der Real-Mediziner geworden sein. La Liga: Real Madrid gewinnt wildes Stadtderby gegen Atletico Diese hätte im schlimmsten Fall wohl dazu führen können, dass der französische Nationalspieler die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verpasst.

Behandlung von Kylian Mbappe - Reals Mediziner massiv in der Kritik Angefangen hatte alles mit Knieproblemen, und dann passierte laut dem spanischen Journalisten Miguel Angel Diaz Unglaubliches: "Real Madrid untersuchte bei der ersten Diagnose das falsche Knie. Anstatt Mbappes linkes Knie zu untersuchen, untersuchten sie sein rechtes." "Für Real ist es eine absolute Schande, was da passiert ist. Dieser Diagnosefehler hätte viel schwerwiegender ausfallen können, denn Mbappe hat lange gebraucht, um zu erfahren, was ihm fehlte", sagte "RMC"-Reporter Daniel Riolo in der Sendung "L'After Foot" zur Causa um den Real-Star, "er war anderweitig aktiv, hat sogar einige Spiele bestritten, ohne genau zu wissen, was mit ihm los war. Er hätte sich das Knie ruinieren können."

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Dieser unglaubliche Fauxpas der medizinischen Abteilung der Madrilenen soll der ausschlaggebende Grund für die Entlassung mehrerer Mitarbeiter bei Real gewesen sein. Stattdessen wurde Dr. Niko Mihi wieder als Leiter der medizinischen Abteilung eingestellt, er war zuvor erst Ende 2023 bei Real entlassen worden. Letztlich hat nur die Eigeninitiative von Mbappe eine möglicherweise schlimme Verletzung verhindert, wie es im Bericht heißt. Er konsultierte Bertrand Sonnery-Cottet in Paris und holte sich bei ihm eine Zweitmeinung ein. Dieser schlug ihm ein Muskelaufbauprogramm vor, um eine Operation zu vermeiden. Der Mediziner soll ebenfalls davon gesprochen haben, dass die Kollegen in Madrid davor eine "schlechte Arbeit geleistet" hätten.

Real Madrid: Kylian Mbappe dementiert Spekulationen um Behandlungsfehler Während die Journalisten von "RMC" sehr detailliert über die angeblichen Vorkommnisse rund um die Mbappe-Verletzung berichteten, dementierte der Real-Superstar jegliche Spekulationen vehement. "Ich weiß, es gab viele Spekulationen, vieles wurde behauptet, aber nichts davon stimmt", sagte der 27-Jährige am Rande einer Keynote-Ansprache für das französische Unternehmen "Alan", "so ist das Leben eines Spitzensportlers und einer Person des öffentlichen Lebens: Man kann Dinge sagen, ohne sie zu überprüfen, und es ist nicht weiter schlimm, es hat keine Konsequenzen … Ich bin es gewohnt. Aber alles ist gut, ich bin zu 100 Prozent genesen." Abschließend erklärte er: "Ich hatte das Glück, nach meiner Rückkehr nach Paris die richtige Diagnose zu bekommen, und gemeinsam konnten wir den besten Plan finden, um wieder in Topform zu kommen und für den Saisonendspurt mit Real Madrid und die Weltmeisterschaft fit zu sein."

Real Madrid: Ehemalige Ernährungsberaterin mit weiteren Vorwürfen Die ehemalige Ernährungsberaterin der "Königlichen", Itziar Gonzalez, hat dem medizinischen Personal in ihrer Instagram-Story zudem weitere Vorwürfe gemacht. Demnach solle das Team ChatGPT gefragt haben, welche Nahrungsergänzungsmittel die Spielern nehmen sollen. So schrieb sie im Hinblick auf die Meldung, dass die Ärzte das falsche Bein von Mbappe untersucht hätten: "Ich weiß nicht was schlimmer ist: Das hier, oder dass die Verteilung von Nahrungsergänzungsmitteln (an die Spieler, Anm. d. Red.) von der kostenlosen ChatGPT-Version stammt." Gonzalez war kurz vor dem Saisonstart überraschend gefeuert worden. Später beschuldigte sie die Verantwortlichen unter anderem, Präsident Florentino Perez manipuliert zu haben, sie zu entlassen, und nicht auf ihre Anweisungen im Hinblick auf die Gestaltung des Ernährungsplans gehört zu haben.

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