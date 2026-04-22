ran Fußball FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger Videoclip • 04:52 Min Link kopieren Teilen

Zuschauerflucht und permanentes Pfeifkonzert: Nach der Mannschaft erweisen sich auch die erfolgsverwöhnten Anhänger von Real Madrid als schlechte Verlierer. Ein Kommentar.

Wenn noch für irgendjemand unklar war, welch desaströse Auswirkungen das Champions-League-K.o. gegen den FC Bayern für Real Madrid gehabt hat, dann bekam er am Dienstagabend Klarheit. Viel trauriger als beim mühsamen 2:1 in La Liga gegen Abstiegskandidat Alaves war die Stimmung selten bei den "Königlichen": Das in der Regel voll besetzte Estadio Bernabeu verzeichnete die geringste Zuschauerzahl der Saison – und die meisten der wenigen Besucher verließen schon lange vor Abpfiff entnervt die Arena. Gerüchte um Real-Interesse: VfB-Trainer Hoeneß reagiert Vorher allerdings hatte sie ihre tiefe Unzufriedenheit über die fast sicher titellose Saison des Starensembles mit einem beinahe durchgängigen Pfeifkonzert deutlich gemacht. "Die Fans sind müde und frustriert, weil sie trotz eines Kaders voller Weltklassespieler keinen Hoffnungsschimmer sehen", schrieb die Real-nahe Sportzeitung "As".

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.04. 20:15 • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Real Madrid: Auch die Fans sind schlechte Verlierer Dabei richtete sich die lautesten Anfeindungen gegen die beiden Torschützen Kylian Mbappe und Vinicius Junior sowie gegen Eduardo Camavinga, den man nach seinem Platzverweis in München als Buhmann auserkoren hatte. So erwiesen sich nicht nur die Spieler, die nach der völlig verdienten Pleite gegen den FCB nicht zum ersten Mal dem Schiedsrichter die Schuld zugeschoben hatten, als schlechte Verlierer.

Real Madrid: Der "Pöbel" hat den Daumen über der Mannschaft gesenkt Auch die erfolgsverwöhnten Real-Anhänger sind es nicht gewohnt, dass zum Sport Niederlagen dazugehören. Stattdessen hat der "Pöbel" nun den Daumen gesenkt über eine Mannschaft, die von den gleichen Leuten inklusive der Hausmedien in den vergangenen Jahren noch ohne Ende gefeiert worden war. Das liegt auch, aber nicht nur daran, dass mittlerweile bei jedem Spiel tausende von Erfolgsfans aus der ganzen Welt für teures Geld einfliegen und dann nicht akzeptieren wollen, wenn sie nicht angemessen unterhalten werden.

Real Madrid: Das schlechte Vorbild rächt sich Das Kernproblem der Madrilenen erklärt aber ein altes Sprichwort: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Der spanische Rekordmeister hat dem eigenen Anhang mit seinem arroganten und oft auch unsportlichen Verhalten in den letzten Jahren und der fehlenden Würde im Fall von Niederlagen einen dermaßen schlechtes Vorbild gegeben, dass sich das jetzt rächt und die Gnadenlosigkeit der "Madridistas" gegen das eigene Team richtet. Oder um es kurz zu sagen: Real hat genau die Fans, die es verdient.

- Anzeige -