Die Gerüchteküche brodelt nach dem Champions-League-Aus von Real Madrid. Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß reagiert zurückhaltend auf das angebliche Interesse der "Königlichen".

Trainer Sebastian Hoeneß vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat zurückhaltend auf die angeblichen Gerüchte um ein Interesse von Real Madrid reagiert.

"Das bewegt mich nicht so sehr", sagte er vor dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn), er sei vielmehr "fokussiert auf die Endphase" der Saison.

Gegen den Sport-Club muss der Coach des Titelverteidigers auf Innenverteidiger Finn Jeltsch verzichten.

Der 19-Jährige hatte sich am Wochenende beim 2:4 in der Bundesliga beim FC Bayern eine Verletzung der Bauchmuskulatur zugezogen, Hoeneß bestätigte am Mittwoch den Ausfall von Jeltsch: "In ein paar Tagen gibt es eine Untersuchung, dann können wir vielleicht präzisieren, wie lange es dauert."