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Real Madrid: Jose Mourinho mit erstem Ärger bei den Königlichen

Veröffentlicht:

von ran.de

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Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben

Videoclip • 02:16 Min

Kaum zurück in Madrid, gibt es offenbar bereits die ersten Reibereien. Laut einem Medienbericht sind sich Jose Mourinho und Real-Präsident Florentino Perez ausgerechnet beim Trainerstab uneinig.

Noch bevor die neue Saison begonnen hat, soll es bei Real Madrid bereits unterschiedliche Auffassungen zwischen Trainer Jose Mourinho und Präsident Florentino Perez geben. Das berichtet der spanische Radiosender "EsRadio".

Im Mittelpunkt steht demnach die Zusammensetzung des Trainerteams. Mourinho möchte offenbar auch in Madrid mit Fitnesscoach Antonio Dias zusammenarbeiten.

Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Benfica Lissabon, wo Dias einen wichtigen Anteil daran gehabt haben soll, dass die Mannschaft über weite Strecken der Saison von größeren Verletzungsproblemen verschont blieb.

Der Portugiese soll von den Fähigkeiten seines Vertrauten überzeugt sein und ihn deshalb unbedingt in sein Team integrieren wollen. Auf Klubseite gibt es allerdings offenbar andere Vorstellungen.

Laut dem Bericht setzt Perez weiterhin auf Antonio Pintus. Der Italiener genießt bei den Königlichen seit Jahren hohes Ansehen und arbeitete bereits unter mehreren Trainern für den Verein. Innerhalb des Klubs gilt er als einer der angesehensten Athletiktrainer im internationalen Fußball.

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Real Madrid: Perez hatte schon mit Xabi Alonso Probleme

Für zusätzliche Brisanz sorgt ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Demnach soll auch Xabi Alonso im vergangenen Sommer zunächst andere Vorstellungen für die Besetzung des Fitnessbereichs gehabt haben.

Pérez habe sich jedoch durchgesetzt und Pintus dennoch in einer wichtigen Funktion eingebunden. Wenige Wochen später endete Alonsos Zeit als Cheftrainer bereits wieder.

Wie die Aufgabenverteilung unter Mourinho am Ende aussehen wird, ist derzeit noch nicht geklärt. Pintus gehört offiziell weiterhin zum Stab der ersten Mannschaft, eine konkrete Rollenbeschreibung für die kommende Saison gibt es bislang jedoch nicht.

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