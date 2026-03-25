Wie können die Regionalligen reformiert werden? Der DFB bringt im Ringen um die Thematik zwei konkrete Vorschläge.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Ringen um die Reform der Regionalligen konkrete Vorschläge vorgelegt. Eine Arbeitsgruppe des Verbandes präsentierte am späten Mittwochabend zwei Modelle, die künftig den direkten Aufstieg aller Meister in die 3. Liga ermöglichen sollen.

Im Zentrum steht dabei eine viergleisige Struktur, für die sich die AG einstimmig aussprach. Zur Auswahl stehen zwei strukturell unterschiedliche Ansätze: das sogenannte Kompassmodell, bei dem die Staffeln jährlich nach geografischen Gesichtspunkten neu zugeschnitten würden, sowie ein Regionenmodell.

Letzteres sieht vor, die bisherigen Ligen Nord, Nordost und Bayern zu zwei Staffeln zusammenzuführen, während West und Südwest unverändert bleiben.

In beiden Varianten würden die bisherigen Aufstiegsspiele entfallen. Derzeit steigen nur vier der fünf Meister pro Saison in die 3. Liga auf, die Titelträger aus Nord, Nordost und Bayern müssen im Wechsel in die Relegation.