ran Fußball Bundesliga Relegation - Netz rastet nach Paderborn-Aufstieg aus: "Purer Wahnsinn" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Der SC Paderborn ist durch einen 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen Wolfsburg in der Relegation in die Bundesliga aufgestiegen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Jubel in Paderborn! Die Ostwestfalen haben durch einen dramatischen 2:1-Sieg in der Verlängerung im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg den Bundesliga-Aufstieg geschafft. Dabei ging es für die Paderborner gar nicht gut los, nach dem Dzenan Pejcinovic den VfL bereits in der dritten Minute in Führung brachte. Doch der Platzverweis für Wolfsburgs Joakim Maehle (14. Minute) war dann der Beginn der Wende für die Gastgeber. Relegation zur 2. Bundesliga: Rückspiel Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen am 26. Mai ab 19:50 Uhr live auf Joyn streamen In weiterer Folge drehte das Team von Trainer Ralf Kettemann die Begegnung durch Tore von Filip Bilbija (38.) und Laurin Curda (100.) und sorgte für den dramatischen Aufstieg. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Dennis Seimen (SC Paderborn): "Es ist unfassbar. Wir haben es so verdient und Gas gegeben. Beim letzten Kopfball in der Schlussminute habe ich nur noch die Hände nach oben gerissen und den Ball zum Glück über das Tor lenken können. In den nächsten Tagen bleibe ich noch in Paderborn, genieße die Aufstiegs-Stimmung und dann gibt es mit dem VfB Stuttgart Gespräche." Laurin Curda (SC Paderborn): "Ich kann das noch nicht glauben, was hier abgeht. Das sieht man sonst eigentlich nur im Fernsehen. Wir waren auch in der Liga schon eine relativ gute Mannschaft in Überzahl. Wir wussten, dass wir frisch und fit sind, das Spiel in die Verlängerung gehen kann." Ralf Kettemann (Trainer SC Paderborn): "Ich bedanke mich beim Verein, dass er mir die Chance gegeben hat, bei den Fans. Ich werde mindestens eine Nacht brauchen, um das zu realisieren." Felix Götze (SC Paderborn): "Geduld war heute das richtige Wort. Es hat etwas gedauert, bis wir unsere Stärken ausspielen konnten. Die Saison war eine kleine Achterbahnfahrt, daher mussten wir jetzt mit der Relegation auch den längeren Weg gehen. Nun drücke ich in der Zweitliga-Relegation Rot-Weiss Essen die Daumen, ich habe ja noch einige Jungs dort." Sven Michel (SC Paderborn): "Was wir heute geschafft haben, werden wir erst in vielen, vielen Jahren verstehen. Wir sind ein Riesenteam." Ruben Müller (SC Paderborn): "Die letzten 20 Minuten konnte ich nicht mehr, ich bin dann auch in Tränen ausgebrochen. Wir waren relativ sicher, dass wir das Ding über 120 Minuten noch drehen können." Steffen Tigges (SC Paderborn): "Es ist überwältigend. Wir haben das ganze Jahr schon das Gefühl gehabt, dass mit dieser Mannschaft etwas gehen könnte. Wir wussten, dass wir je länger das Spiel geht, wir unsere Chancen nutzen können. Dass wir das Spiel noch gedreht haben, zeigt den Charakter der Mannschaft. Das ist einmalig."

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