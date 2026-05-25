Relegation live im TV in Sat.1 und im Stream auf JOYN
Relegation 2026 zur Bundesliga heute live: SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg im Free-TV, Liveticker und im Joyn-Livestream - die Aufstellungen
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
Relegation - Pejcinovic vor Rückspiel: "Müssen Seimen bezwingen!"
Videoclip • 01:27 Min
So verfolgt ihr das Relegations-Rückspiel zur Bundesliga live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream.
Es sind neben dem DFB-Pokalfinale die letzten Entscheidungen, die auf nationaler Ebene im Profifußball in Deutschland getroffen werden. Wer bekommt den letzten Startplatz in der Bundesliga für die Saison 2026/2027?
Nach dem torlosen Hinspiel zwischen Wolfsburg und Paderborn geht es nun im Rückspiel um die Entscheidung über den letzten Platz in der Bundesliga.
ran gibt euch alle wichtigen Informationen zur TV-Übertragung und verrät, wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt.
+++ Update, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++
SC Paderborn: Seimen - Hansen, Scheller, Brackelmann - Curda, Bilbija, Castaneda, Baur, Müller, Klaas - Marino
VfL Wolfsburg: Grabara - Belocian, Vavro, Koulierakis - Kumbedi, Vinicius Souza, Maehle, Svanberg, Eriksen - Pejcinovic, Daghim
Bundesliga-Relegation heute live: Wer trifft auf wen?
In der Relegation zur Fußball-Bundesliga trifft der 16. der Bundesliga-Abschlusstabelle auf den Drittplatzierten der 2. Liga.
Teilnehmer aus der Bundesliga: VfL Wolfsburg
Teilnehmer aus der 2. Bundesliga: SC Paderborn
SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg heute live: Wann ist Anstoß der Bundesliga-Relegation?
SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg
Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga, Rückspiel
Datum: Montag, 25. Mai 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Home Deluxe Arena (Paderborn)
Läuft die Bundesliga-Relegation heute live im Free-TV?
Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Bundesliga"-Team berichtet live vom Ort des Geschehens und geht um 19:50 Uhr auf Sendung.
Wer zeigt das Rückspiel der Bundesliga-Relegation Paderborn vs. Wolfsburg heute live im Pay-TV?
Sky ist für die Übertragung im Pay-TV verantwortlich. Dafür benötigt ihr aber einen gültigen Vertrag mit dem Anbieter.
Wo gibt es einen Livestream der Bundesliga-Relegation?
Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und auf ran.joyn.de.
Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, seht ihr das Spiel bei Sky Go. Alternativ könnt ihr nach Abschluss eines Abos bei WOW TV auf einen Livestream zugreifen.
Bundesliga-Relegation live: Wo gibt's einen Liveticker zum Rückspiel SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg?
Auf ran.joyn.de könnt ihr das Spiel live verfolgen.
SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg live: Übersicht zur Relegations-Übertragung vom Rückspiel 2026
SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg
Datum und Uhrzeit: 25. Mai 2026; 20:30 Uhr
Trainer: Ralf Kettemann (Paderborn), Dieter Hecking (Wolfsburg)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, ran.joyn.de, Sky GO, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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