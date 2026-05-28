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NHL-Legende Claude Lemieux im Alter von 60 Jahren verstorben
Veröffentlicht:von SID
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Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren verstorben. In seiner Karriere gewann er viermal die Meisterschaft.
Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist tot. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger starb im Alter von 60 Jahren, wie die nordamerikanische Eishockey-Profiliga am Donnerstagabend mitteilte.
Lemieux hatte sich in dieser Woche in Montreal aufgehalten, wo er am Montag anlässlich des dritten Spiels der Halbfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Carolina Hurricanes als Fackelträger im Bell Centre fungierte.
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"Einer der größten Spieler für die entscheidenden Partien in der Geschichte des Eishockeys"
Mit den Canadiens gewann Lemieux 1986 die Meisterschaft, es folgten drei weitere Stanley-Cup-Triumphe mit den New Jersey Devils (1995), mit der Colorado Avalanche (1996) und erneut mit den Devils (2000).
Gary Bettman, Commissioner der National Hockey League, würdigte Lemieux als "einen der größten Spieler für die entscheidenden Partien in der Geschichte des Eishockeys."
Der Stürmer brachte es in 234 Playoff-Spielen auf 158 Punkte (78 Tore, 80 Vorlagen) – darunter 19 spielentscheidende Treffer – und verpasste in seinen letzten 19 NHL-Spielzeiten lediglich ein einziges Mal die Qualifikation für die Postseason.
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