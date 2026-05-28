ran Eishockey WM live Eishockey-WM-Highlights: Üble Checks! Schweiz und Schweden teilen aus Videoclip • 04:10 Min Link kopieren Teilen

Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist im Alter von 60 Jahren verstorben. In seiner Karriere gewann er viermal die Meisterschaft.

Der frühere NHL-Star Claude Lemieux ist tot. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger starb im Alter von 60 Jahren, wie die nordamerikanische Eishockey-Profiliga am Donnerstagabend mitteilte. Eishockey-Nationalspieler Sinn wechselt in die NHL Lemieux hatte sich in dieser Woche in Montreal aufgehalten, wo er am Montag anlässlich des dritten Spiels der Halbfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Carolina Hurricanes als Fackelträger im Bell Centre fungierte.

- Anzeige -

- Anzeige -