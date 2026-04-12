Fußball
Serie A - Vorsprung ausgebaut: Inter Mailand dreht verrücktes Spiel in Como
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:19 Min
Inter Mailand rückt der Titelverteidigung in der italienischen Serie A nach dem 4:3 (1:2)-Sieg in Como immer näher.
Tabellenführer Inter Mailand hat den Patzer der Konkurrenz genutzt und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze in der italienischen Serie A auf neun Punkte ausgebaut.
Bei Überraschungsteam Como 1907 kamen die Mailänder stark zurück und drehten einen 0:2-Rückstand in ein 4:3 (1:2). Como hätte mit einem Sieg Platz vier von Juventus Turin zurückerobert und gleichzeitig für etwas mehr Spannung im Meisterschaftskampf gesorgt.
Das Team vom Comer See schien zunächst zur Stolperfalle für den Favoriten zu werden. Alex Valle (36.) und Nico Paz (45.) brachten Como in Führung. Doch wenige Sekunden nach dem zweiten Treffer schlug Inter durch Marcus Thuram zurück (45.+2).
Dumfries-Doppelpack bringt Inter den Sieg
Im zweiten Durchgang zogen die Mailänder das Tempo an, allerdings half der Gegner auch mit. Bei Thurams zweitem Tor (49.) legte ihm Gegenspieler Marc-Oliver Kempf den Ball in den Lauf. Denzel Dumfries sorgte ebenfalls mit einem Doppelpack (59., 72.) für den Sieg. In der Schlussphase verkürzte Lucas Da Cunha per Foulelfmeter nach Videobeweis nochmal (89.). In neun Tagen treffen sich die beiden Teams im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia wieder.
Zuvor hatte Inters erster Verfolger SSC Neapel wichtige Punkte liegen gelassen und dem Primus damit eine Vorlage geliefert. Bei Parma Calcio spielte Napoli nur 1:1 (0:1). Gabriel Strefezza erzielte nach nur 33 Sekunden die Führung für Parma, Scott McTominay (60.) glich nur noch aus.
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