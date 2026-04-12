Serie A - Vorsprung ausgebaut: Inter Mailand dreht verrücktes Spiel in Como

Inter Mailand rückt der Titelverteidigung in der italienischen Serie A nach dem 4:3 (1:2)-Sieg in Como immer näher.

Tabellenführer Inter Mailand hat den Patzer der Konkurrenz genutzt und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze in der italienischen Serie A auf neun Punkte ausgebaut.

Bei Überraschungsteam Como 1907 kamen die Mailänder stark zurück und drehten einen 0:2-Rückstand in ein 4:3 (1:2). Como hätte mit einem Sieg Platz vier von Juventus Turin zurückerobert und gleichzeitig für etwas mehr Spannung im Meisterschaftskampf gesorgt.

Das Team vom Comer See schien zunächst zur Stolperfalle für den Favoriten zu werden. Alex Valle (36.) und Nico Paz (45.) brachten Como in Führung. Doch wenige Sekunden nach dem zweiten Treffer schlug Inter durch Marcus Thuram zurück (45.+2).