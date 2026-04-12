Fußball
FC Arsenal: Muss Mikel Arteta um seinen Job bangen? Ikone wird als möglicher Nachfolger gehandelt
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr
Videoclip • 01:19 Min
Mikel Arteta könnte beim FC Arsenal vor dem Aus stehen, sollte seine Mannschaft am Ende keine Titel gewinnen.
Bekommt der FC Arsenal im Saisonfinish mal wieder das große Nervenflattern?
Zwei Titelchancen haben die Londoner zuletzt durch die Pleiten im Finale des Carabao-Cups (0:2 gegen Manchester City) und im Viertelfinale des FA-Cups (1:2 gegen Zweitligist Southampton) schon verspielt.
Bleiben für Mikel Arteta und sein Team somit nur noch die Möglichkeiten in der Premier League und in der Champions League.
Die Premier League führt Arsenal mit 70 Punkten nach 32 Spielen an, verlor aber zuletzt überraschend mit 1:2 zuhause gegen Bournemouth. In der Champions League stehen die Engländer vor dem Halbfinal-Einzug, haben das Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting Lissabon mit 1:0 gewonnen.
Bei titelloser Saison: Luft für Arteta könnte wohl eng werden
Sollte allerdings am Ende der laufenden Saison für die Gunners erneut kein Titel zu Buche stehen, dürfte laut "Mundo Deportivo" die Luft für Coach Mikel Arteta enger werden.
Zwar hat der Baske Arsenal seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2019 wieder zu einem Spitzenteam der Premier League geformt, der ganz große Titel blieb bislang aber stets aus. Nur den FA-Cup im Jahr 2020 konnte Arteta bislang mit den Gunners gewinnen.
Arteta-Verhandlungen sollen stocken - kommt bald Fabregas?
Erschwerend soll hinzukommen, dass sich die Vertragsverhandlungen zwischen Arsenal und Arteta über den Sommer 2027 hinaus als recht zäh erweisen dürften. Dem Bericht nach wollen die Verantwortlichen des Klubs nun möglicherweise erst den Ausgang der laufenden Saison abwarten, ehe hier eine Entscheidung über eine langfristige Zusammenarbeit fällt.
Deshalb soll sich Arsenal wohl schon nach einem möglichen Nachfolger für Arteta umgesehen haben und dabei auf einen alten Bekannten gestoßen sein. Comos Erfolgscoach Cesc Fabregas gilt demnach als Nachfolge-Kandidat für Arteta bei den Gunners.
Wie Arteta, so hat auch Fabregas einst als Aktiver für Arsenal gespielt (303 Pflichtspiel-Einsätze) und nun in Italien auch als Trainer erste Erfolge. Der Spanier machte aus dem ambitionierten Aufsteiger Como ein Topteam der Serie A. Sein Vertrag am Comer See läuft noch bis zum Sommer 2028.
Mehr entdecken
Fußball
Arsenal-Patzer genutzt: ManCity schlägt Chelsea und holt auf
Wirtz liefert! Liverpool feiert Pflichtsieg
Premier League
Arsenal kassiert Heimpleite - Chance für ManCity?
Fußball
"Einer der größten Transferfehler in der Geschichte"
Premier League
Wirtz ein Selbstdarsteller? Harsche Kritik am Nationalspieler
Strafe wegen Madrid-Avancen: Fernandez-Berater kontert Chelsea