FC Arsenal: Muss Mikel Arteta um seinen Job bangen? Ikone wird als möglicher Nachfolger gehandelt

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Mikel Arteta könnte beim FC Arsenal vor dem Aus stehen, sollte seine Mannschaft am Ende keine Titel gewinnen.

Bekommt der FC Arsenal im Saisonfinish mal wieder das große Nervenflattern? Zwei Titelchancen haben die Londoner zuletzt durch die Pleiten im Finale des Carabao-Cups (0:2 gegen Manchester City) und im Viertelfinale des FA-Cups (1:2 gegen Zweitligist Southampton) schon verspielt. Kurioses Bayern-Gerücht: Kommt ein türkischer Keeper zum Rekordmeister? Bleiben für Mikel Arteta und sein Team somit nur noch die Möglichkeiten in der Premier League und in der Champions League. Die Premier League führt Arsenal mit 70 Punkten nach 32 Spielen an, verlor aber zuletzt überraschend mit 1:2 zuhause gegen Bournemouth. In der Champions League stehen die Engländer vor dem Halbfinal-Einzug, haben das Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting Lissabon mit 1:0 gewonnen.

Bei titelloser Saison: Luft für Arteta könnte wohl eng werden Sollte allerdings am Ende der laufenden Saison für die Gunners erneut kein Titel zu Buche stehen, dürfte laut "Mundo Deportivo" die Luft für Coach Mikel Arteta enger werden. Zwar hat der Baske Arsenal seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2019 wieder zu einem Spitzenteam der Premier League geformt, der ganz große Titel blieb bislang aber stets aus. Nur den FA-Cup im Jahr 2020 konnte Arteta bislang mit den Gunners gewinnen.

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