Galatasaray Istanbul ist erneut türkischer Meister. Ein 4:2 gegen Antalyaspor macht auch rechnerisch alles klar.

Galatasaray Istanbul um Fußball-Nationalspieler Leroy Sané und Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat sich zum vierten Mal in Serie zum türkischen Meister gekrönt. Dem Champions-League-Achtelfinalisten reichte am Samstag ein wildes 4:2 (0:1) gegen Abstiegskandidat Antalyaspor, um den 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte bereits am vorletzten Spieltag perfekt zu machen. Neben Sané stand auch Gündogan und der gebürtige Kölner Ismail Jakobs bei Galatasaray in der Startelf.

Der nigerianische Topstürmer Victor Osimhen (66., 88.) drehte die Partie und schoss Galatasaray zum Titel, nachdem Soner Dikmen (45.+3, 62.) die Gäste zweimal in Führung gebracht hatte. Mario Lemina (56.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Der frühere Bundesligaprofi Kaan Ayhan (90.+5) sorgte für den Endstand.

Für Sané, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern in die Türkei gewechselt war, ist es in seiner ersten Saison für Galatasaray wie für Gündogan der erste Titel. Der 30 Jahre alte Flügelspieler steuerte insgesamt sieben Ligatreffer bei. Am Samstag wurde er jedoch wie Gündogan bereits zur Halbzeit und damit vor dem Comeback seines Teams ausgewechselt. Nach einer 1:4-Niederlage bei Samsunspor in der Vorwoche nutzte Galatasaray den zweiten Meister-Matchball.