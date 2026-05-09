Manchester City hat das Titelrennen in der Premier League offen gehalten. Ein Heimsieg gegen Brentford hält den Druck auf Tabellenführer Arsenal hoch.

Manchester City hat seine Titelchancen in der englischen Premier League mit einem Pflichtsieg gewahrt. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola setzte sich gegen den FC Brentford mit 3:0 (0:0) durch und rückte bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer FC Arsenal heran.

Jérémy Doku (60.), Erling Haaland (75.) mit seinem 26. Saisontor und der Ex-Frankfurter Omar Marmoush (90.+2) sicherten den Citizens den Dreier. Bei Brentford spielte Nationalspieler Kevin Schade durch, Vitaly Janelt wurde nach einer Stunde eingewechselt.

Arsenal kann am Sonntag im Stadtderby bei West Ham United wieder auf fünf Punkte wegziehen. Letzte Gegner der Gunners sind am 18. Mai der FC Burnley und am 24. Mai auswärts Crystal Palace.

City bekommt es am Mittwoch mit Palace zu tun. Am 19. Mai muss Manchester beim AFC Bournemouth ran, am 24. Mai gegen Aston Villa.