Fußball
Thomas Müller mit Vancouver Whitecaps nicht zu stoppen
Aktualisiert:
ran Fußball
Verbal-Duell! Thomas Müller und Jürgen Klopp streiten über CL-Finale 2013
Videoclip • 01:43 Min
Thomas Müller eilt mit den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) weiter von Sieg zu Sieg. Beim 3:0 (3:0) über Sporting Kansas City traf der 2014er-Weltmeister früh zum Endstand (28.), die Kanadier haben erst ein Saisonspiel verloren und stehen weiter an der Spitze der Western Conference.
Emmanuel Sabbi (13.) traf zum 1:0 für den Vorjahresfinalisten, Bruno Caicedo legte nach (23.), dann schlug Müller per Kopf aus gut sechs Metern zu. Für den langjährigen Münchner war es der vierte Treffer im achten MLS-Einsatz. Der 36-Jährige spielte im BC Park gegen Kansas City durch.
Mehr Fußball-News
Fußball
Hoeneß für Verlängerung mit Neuer - Aufgabe als "Patron"
Fußball
Vorbild Super Bowl? Infantino kündigt Novum für WM-Finale an
Champions League
Bayern-Real: Schiedsrichter hat "die Magie des Spiels genommen"
Fußball
WM 2026: Hotelpreise in den USA berechnen ein - FIFA storniert tausende Zimmer
Bundesliga
So wird Bayern am Sonntag Meister
Fußball
Österreich vs. Deutschland heute live: Wer zeigt die Frauen-WM-Quali im Free-TV, Livestream und Ticker