Thomas Müller mit Vancouver Whitecaps nicht zu stoppen

ran Fußball Verbal-Duell! Thomas Müller und Jürgen Klopp streiten über CL-Finale 2013 Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Thomas Müller eilt mit den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) weiter von Sieg zu Sieg. Beim 3:0 (3:0) über Sporting Kansas City traf der 2014er-Weltmeister früh zum Endstand (28.), die Kanadier haben erst ein Saisonspiel verloren und stehen weiter an der Spitze der Western Conference.

Emmanuel Sabbi (13.) traf zum 1:0 für den Vorjahresfinalisten, Bruno Caicedo legte nach (23.), dann schlug Müller per Kopf aus gut sechs Metern zu. Für den langjährigen Münchner war es der vierte Treffer im achten MLS-Einsatz. Der 36-Jährige spielte im BC Park gegen Kansas City durch.

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