Premiere League: Traditionsklub am Abgrund: - Tottenham vor dem Super-GAU

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Dünne Offensive? Kompany ist nicht besorgt Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Tottenham droht nach 48 Jahren der Abstieg. Roberto De Zerbi hat fünf Spiele Zeit, den Super-GAU zu verhindern.

Roberto De Zerbi nimmt das böse Wort erst gar nicht in den Mund. Abstieg? Mit Tottenham Hotspur? Für den Italiener ist der Super-GAU noch immer undenkbar. FC Bayern: Magic Musiala laut Vincent Kompany bald wieder zurück Also verbreitet der schon dritte Teammanager in dieser Horror-Saison lieber Durchhalteparolen. "Dieses Team ist in der Lage, fünf Spiele in Folge zu gewinnen", sagte De Zerbi zuletzt und sorgte auch bei den eigenen Fans für Verwunderung. Denn die Realität sieht anders aus. Fünf Spieltage vor Schluss liegt Tottenham, vor einem Jahr noch Gewinner der Europa League, auf einem Abstiegsplatz, zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer. Die Londoner haben im Jahr 2026 keines ihrer 15 Ligaspiele gewonnen, es droht der erste Abstieg seit 1977. Dabei verfügen die Spurs gemessen am Marktwert über den fünftbesten Kader der Liga.

Tottenham Hotspur: Mehr Trainer als PL-Heimsiege Spaß hat nur die Konkurrenz. Die Fans des Erzrivalen Arsenal feierten schon am 1. März und damit so früh wie nie den "St. Totteringham's Day" - jenen Tag, an dem Tottenham die Gunners in der Tabelle nicht mehr überholen kann. War es vielleicht der letzte Feiertag für lange Zeit? "Klar, wir hätten alle was zum Lachen", heißt es auf der eigens eingerichteten Homepage: "Aber wann sollen wir dann St. Tott's feiern?" Noch aber besteht Hoffnung für Tottenham. Beim jüngsten 2:2 gegen Brighton & Hove Albion war erstmals De Zerbis Pressing-Fußball zu sehen. Auch das Publikum im 2019 eröffneten, eine Milliarde Euro teuren Stadion stand voll hinter der Mannschaft - bis in der fünften Minute der Nachspielzeit der Ausgleich fiel. Nach Olise-Vorbild: England Star will nach München Nach Aus bei RB Leipzig: Marco Rose übernimmt in Bournemouth "Ich habe gute Zeichen gesehen. Ich habe Blut, Charakter, Qualität und Organisation gesehen. Wir werden bis zum Ende kämpfen", sagte De Zerbi anschließend. Schon am Samstag zählt bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers nur ein Sieg, zumal die Wolves bereits als Absteiger feststehen. Gelingt das nicht, würde Tottenham den 91 Jahre alten Klubrekord der längsten Serie ohne Sieg einstellen.

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