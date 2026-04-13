Der ghanaische Fußballverband hat eine Tragödie erlebt. Bei einem Überfall auf den Mannschaftsbus ist ein junger Spieler verstorben.

Entsetzen und Trauer in Ghana: Der 20 Jahre alte Fußballprofi Dominic Frimpong vom Erstligisten Berekum Chelsea FC ist bei einem Überfall auf den Mannschaftsbus erschossen worden.

Das Team befand sich auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel, als es von maskierten Männern mit Schusswaffen überfallen wurde. Wie die ghanaische Polizei am Montag bestätigte, erlag Frimpong im Krankenhaus seinen erlittenen Schusswunden.

Der ghanaische Verband beschrieb den Vorfall als "tragisch" und als "großen Verlust nicht nur für Berekum Chelsea, sondern auch für den ghanaischen Fußball insgesamt". Laut Polizei ereignete sich der Überfall auf die Spieler des Drittletzten der Premier League in der südlichen Region Ashantis.