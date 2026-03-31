Fußball
Nach Niederlage gegen DFB-Team: Ghana entlässt Otto Addo
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:19 Min
Die Niederlage gegen Deutschland hat bittere Konsequenzen für Otto Addo. Der frühere Bundesligaspieler wurde als Nationaltrainer Ghanas entlassen.
Gut zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 in Stuttgart gegen Deutschland mit.
Für die Black Stars war es die vierte Niederlage nacheinander, zuvor hatten sie mit 1:5 in Österreich verloren. Der frühere Bundesligaspieler Addo (50) war seit März 2024 im Amt gewesen.
"Der Verband dankt Otto Addo herzlich für seine Verdienste um die Mannschaft und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute", hieß es in einer kurzen Stellungnahme. Addos Nachfolger werde "zu gegebener Zeit" bekannt gegeben.
Ghana spielt bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in einer Gruppe mit England, Kroatien und Panama.
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