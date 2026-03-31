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DFB-Team siegt gegen Ghana: Nagelsmann muss bei Undav über seinen Schatten springen - Kommentar

Veröffentlicht:

von Martin Volkmar, Tobias Hlusiak

ran Fußball

DFB-Team: Undav mit Nachdruck! "Ich appelliere an jeden Fan..."

Videoclip • 05:39 Min

Julian Nagelsmann macht mit der festgelegten Rolle für Deniz Undav einen Fehler. Ein Kommentar.

Aus Stuttgart berichtet Tobias Hlusiak

Julian Nagelsmann ist ein Fan frühzeitiger Planung.

Dieses Ideal macht auch vor seinem Job als Bundestrainer nicht Halt. Und so hat der 38-Jährige schon gut 70 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft klar umrissen, wie seine Mannschaft dort aussehen soll.

Dass Trainer Vorstellungen haben und in Notizbüchern, auf Laptops oder schlicht in ihren Gedanken festhalten, ist nicht ungewöhnlich.

Nagelsmann aber hat seine bereits kommuniziert - öffentlich in einem ausführlichen Interview mit dem "kicker" und intern in Sitzungen mit seinen Spielern.

Diese "Rollengespräche" gab es bereits vor Nagelsmanns erstem Turnier, der Heim-EM 2024.

Auch damals wussten die DFB-Stars weit im Voraus, wer spielen, wer herausfordern und wer eher moralische Unterstützung sein sollte.

Der Unterschied: Es gab kaum Härtefälle. Die zuvor am Boden liegende Mannschaft wurde durch Rückkehrer Toni Kroos stabilisiert und stellte sich anhand des Leistungsprinzips quasi von selbst auf.

Zwei Jahre später funktioniert dies aber nicht. Besonders auf einer Position, der Sturmmitte, droht Ungemach.

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DFB-Team: Fans auf dem Hypetrain für Deniz Undav

In Nagelsmanns Plan ist Kai Havertz ein zentraler Ankerpunkt.

Der 26-Jährige soll wichtiger Teil des Offensiv-Quartetts sein und durch Kombinationsstärke sowie Kreativität mit Florian Wirtz und - in einer perfekten Welt - Jamal Musiala und vermutlich Serge Gnabry harmonieren.

Nur ist Havertz eben, wie auch Musiala, lange verletzt gewesen und ziemlich weit von seiner Bestform entfernt.

Gleiches gilt, auch wenn keine Verletzungspause der Grund dafür ist, für Nick Woltemade.

Trotzdem hat der Bundestrainer beide in seiner Neuner-Hierarchie vor dem formstärksten und treffsichersten deutschen Stürmer einsortiert.

Deniz Undav ist nur als Nummer drei und Joker vorgesehen.

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Das ist problematisch, weil es den Leistungsgedanken ad absurdum führt.

Übrigens ist die Diskussion kein reines Medien- und Fanthema, wie die Aussagen Undavs nach der Partie gegen Ghana, in der er als Joker den Siegtreffer erzielte, beweisen.

Er hoffe, durch seine Tore die eigene Rolle ändern, ja nach oben korrigieren zu können, meinte der VfB-Star.

Dass der Bundestrainer den eigenen Spieler nur Minuten später medial quasi zurückpfiff und auf die geführten Rollengespräche verwies, verschärft die Situation völlig unnötig.

Nagelsmann hat sich durch die von ihm selbst errichteten engen Leitplanken in eine dauerhafte Defensivposition manövriert.

Er sollte über seinen Schatten springen und die Tür für Undav sowie andere hoch motivierte Spieler wieder weiter öffnen.

Ein lebendiger Konkurrenzkampf in den knapp zweieinhalb Monaten bis zum ersten WM-Spiel gegen Curacao kann dem Team, das trotz zweier knapper Test-Siege noch jede Menge Schliff braucht, nur guttun.

Feste Kaderrollen kann Nagelsmann auch dann noch vergeben, wenn er sie denn braucht.

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