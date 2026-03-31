DFB-Team: Undav mit Nachdruck! "Ich appelliere an jeden Fan..."

Julian Nagelsmann macht mit der festgelegten Rolle für Deniz Undav einen Fehler. Ein Kommentar.

Aus Stuttgart berichtet Tobias Hlusiak

Julian Nagelsmann ist ein Fan frühzeitiger Planung.

Dieses Ideal macht auch vor seinem Job als Bundestrainer nicht Halt. Und so hat der 38-Jährige schon gut 70 Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft klar umrissen, wie seine Mannschaft dort aussehen soll.

Dass Trainer Vorstellungen haben und in Notizbüchern, auf Laptops oder schlicht in ihren Gedanken festhalten, ist nicht ungewöhnlich.

Nagelsmann aber hat seine bereits kommuniziert - öffentlich in einem ausführlichen Interview mit dem "kicker" und intern in Sitzungen mit seinen Spielern.

Diese "Rollengespräche" gab es bereits vor Nagelsmanns erstem Turnier, der Heim-EM 2024.

Auch damals wussten die DFB-Stars weit im Voraus, wer spielen, wer herausfordern und wer eher moralische Unterstützung sein sollte.

Der Unterschied: Es gab kaum Härtefälle. Die zuvor am Boden liegende Mannschaft wurde durch Rückkehrer Toni Kroos stabilisiert und stellte sich anhand des Leistungsprinzips quasi von selbst auf.

Zwei Jahre später funktioniert dies aber nicht. Besonders auf einer Position, der Sturmmitte, droht Ungemach.