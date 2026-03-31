Turbulentes U21-Spiel: Folgenschwerer Sturz von türkischem Trainer - zwei Stunden Unterbrechung

Das turbulente Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Kroatien und der Türkei ist am Mittwochabend unter anderem von einem folgenschweren Sturz des türkischen Trainers überschattet worden.

Nachdem Egemen Korkmaz in der 34. Minute an der Seitenlinie zu Fall gekommen und allem Anschein nach bewusstlos war, wurde die Partie in der Opus Arena in Osijek für zwei Stunden unterbrochen. Kroatien gewann am Ende 3:0 (1:0), insgesamt drei türkische Spieler wurden dabei vom Platz gestellt.

Der 43 Jahre alte Kormaz war nach Angaben türkischer Medien gestürzt, als er sich aufgebracht durch eine Entscheidung des Schweizer Schiedsrichters Alessandro Dudic die Jacke auszog.