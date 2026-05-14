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DFB-Team: Manuel Neuer doch zur WM 2026? Julian Nagelsmann denkt wohl um
Aktualisiert:von ran.de
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Die Zeichen verdichten sich nun wohl, dass Manuel Neuer doch ein Comeback im DFB-Team geben könnte und bei der WM 2026 im Tor steht.
Obwohl Manuel Neuer zuletzt ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft mehrere Male dementierte, könnte der Bayern-Keeper laut "kicker" möglicherweise doch für Deutschland bei der WM 2026 im Tor stehen.
Dem Bericht nach verdichten sich hinter den Kulissen die Anzeichen für ein Comeback des 40-Jährigen in der Nationalmannschaft.
Die Personalie Neuer soll intern wesentlich intensiver und kontroverser diskutiert werden, als zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann öffentlich dargestellt.
Neuer wohl auf der 55-Mann-Liste des DFB
Der DFB hat bereits am 11. Mai bei der FIFA eine Liste mit 55 Spielern vorlegen müssen, aus denen sich in weiterer Folge der finale WM-Kader ergibt. Zwar ist die Liste nicht öffentlich, jedoch sei dem Bericht nach anzunehmen, dass auch Neuer als einer der fünf Torhüter darauf stehen soll.
Neben Neuer dürften Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Jonas Urbig auf der DFB-Liste mit dem vorläufigen Groß-Aufgebot stehen.
Frühere Differenzen zwischen Neuer und Nagelsmann wohl längst ausgeräumt
Berichtet wurde zuletzt öfter, dass es zwischen Neuer und Nagelsmann immer noch Spannungen geben soll aus der Zeit des heutigen Bundestrainers bei den Bayern. Nagelsmann sorgte Anfang 2023 dafür, dass Neuers Vertrauter Toni Tapalovic beim Rekordmeister gehen musste.
Diese früheren Differenzen zwischen Neuer und Nagelsmann sollen längst ausgeräumt sein. Außerdem spielte Neuer auch noch nach dem Tapalovic-Aus beim Rekordmeister unter Nagelsmann im DFB-Team bei der EM 2024.
Nagelsmann wird seinen finalen WM-Kader voraussichtlich am 21. Mai 2026 bekanntgeben.
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