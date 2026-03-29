In der EM-Qualifikation steht die deutsche U21 bei der Revanche in Griechenland unter Druck. Die Hoffnungen ruhen auf Top-Torjäger Nicoló Tresoldi.

Die Fragen nach seinen Plänen für den WM-Sommer umschiffte Nicoló Tresoldi gekonnt. Bis dahin habe er "noch ein paar Ziele. Wir werden sehen, was passieren wird", sagte der Top-Torjäger der deutschen U21, der auch für Italiens und Argentiniens A-Nationalteams nominiert werden könnte. Aber, so viel stellte er grinsend klar, Urlaubspläne habe er zumindest noch nicht - und das könnte weitsichtig sein.

Mit seinen zwölf Treffern in 23 U21-Einsätzen hat sich der beim FC Brügge spielende Tresoldi Berichten zufolge längst ins Blickfeld von gleich drei Nationen gespielt - und sein aktuelles Team in der Qualifikation im Rennen um das EM-Ticket gehalten. Erst am Freitag in Braunschweig glänzte er beim 3:0 gegen Nordirland einmal mehr mit einem Doppelpack.

Noch wichtiger wären seine Tore am Dienstag (18 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) im Showdown um Platz eins gegen Griechenland. Der 21 Jahre alte Sohn eines Italieners und einer Argentinierin sei auf alle Fälle bereit, "noch ein paar Tore mehr zu schießen", versicherte er.

Und wer sollte auch treffen, wenn nicht Tresoldi? "Ich habe einen sehr guten Lauf, auch in Brügge. Ich habe in den letzten sieben Spielen sieben Tore gemacht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich den Lauf mitnehme", erklärte der im italienischen Cagliari geborene Stürmer.

"Man sieht, dass er gerade vor Selbstvertrauen strotzt und welche Qualitäten er im Strafraum hat", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo: "Er hat einfach einen Riecher."