U21-EM-Quali
U21 vor Quali-Showdown gegen Griechenland: Mit Nicoló Tresoldis "Riecher" in die Pole Position?
Aktualisiert:von SID
RAN FUSSBALL: U21
U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab
Videoclip • 02:56 Min
In der EM-Qualifikation steht die deutsche U21 bei der Revanche in Griechenland unter Druck. Die Hoffnungen ruhen auf Top-Torjäger Nicoló Tresoldi.
Die Fragen nach seinen Plänen für den WM-Sommer umschiffte Nicoló Tresoldi gekonnt. Bis dahin habe er "noch ein paar Ziele. Wir werden sehen, was passieren wird", sagte der Top-Torjäger der deutschen U21, der auch für Italiens und Argentiniens A-Nationalteams nominiert werden könnte. Aber, so viel stellte er grinsend klar, Urlaubspläne habe er zumindest noch nicht - und das könnte weitsichtig sein.
Mit seinen zwölf Treffern in 23 U21-Einsätzen hat sich der beim FC Brügge spielende Tresoldi Berichten zufolge längst ins Blickfeld von gleich drei Nationen gespielt - und sein aktuelles Team in der Qualifikation im Rennen um das EM-Ticket gehalten. Erst am Freitag in Braunschweig glänzte er beim 3:0 gegen Nordirland einmal mehr mit einem Doppelpack.
Noch wichtiger wären seine Tore am Dienstag (18 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) im Showdown um Platz eins gegen Griechenland. Der 21 Jahre alte Sohn eines Italieners und einer Argentinierin sei auf alle Fälle bereit, "noch ein paar Tore mehr zu schießen", versicherte er.
Und wer sollte auch treffen, wenn nicht Tresoldi? "Ich habe einen sehr guten Lauf, auch in Brügge. Ich habe in den letzten sieben Spielen sieben Tore gemacht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich den Lauf mitnehme", erklärte der im italienischen Cagliari geborene Stürmer.
"Man sieht, dass er gerade vor Selbstvertrauen strotzt und welche Qualitäten er im Strafraum hat", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo: "Er hat einfach einen Riecher."
Fußball-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 18:00 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Montag, 30.03. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
195 MinBald verfügbar
Montag, 30.03. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland-Ghana im Livestream
195 Min
DFB-Team braucht Sieg mit zwei Toren Unterschied
In Belgien will Tresoldi mit Brügge Meister werden und im Idealfall auch Torschützenkönig, derzeit liegt er auf Rang eins. Genau dahin will er auch mit der U21, am besten schon am Dienstag. Nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel benötigt die Mannschaft dafür in Griechenland einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Dort ist für den am Sonntag "aus gesundheitlichen Gründen" abgereisten Max Fingräfe der nachnominierte Noah Darvich im Kader.
"Es wird wie ein K.o.-Spiel. Wir müssen das Spiel gewinnen - am besten auch mit ein paar Toren", sagte Tresoldi. Schließlich weisen die Griechen nach dem 5:0 gegen Malta neben einem Drei-Punkte-Vorsprung auch die bessere Tordifferenz auf. Sollte Deutschland in Athen nur mit einem Tor gewinnen, blieben noch drei Spiele zur Aufholjagd.
Doch darauf will es die extrem selbstbewusst auftretende DFB-Auswahl gar nicht ankommen lassen, auch wenn Di Salvo noch etwas auf die Bremse trat und ein Spiel mit offenem Visier ausschloss. "Wir sind ein gut eingespieltes Team, und ich denke, dass wir die Griechen weghauen werden", sagte Kapitän Tom Bischof, der in Athen voll auf Attacke gehen will: "Natürlich, wir sind Deutschland."
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Wegen Chukwuemeka: Rangnick schießt gegen den BVB
Bundesliga
VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, im Livestream und im Ticker
EM-Qualifikation
U21 gegen Griechenland: Darvich für Finkgräfe nachnominiert
Bundesliga
Hoeneß schwärmt von Kane: "Können nur stolz sein"
Fußball
DFB-Team: Brisante Schiedsrichter-Ansetzung gegen Ghana
Brisante Schiedsrichter-Ansetzung mit Stuart Attwell gegen GhanaFußball
Ghanas Nationaltrainer warb um DFB-Star