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U21: Marktwert-Explosion! Kader mehr wert als drei Bundesligisten zusammen

Veröffentlicht:

von Anne Malin

RAN FUSSBALL: U21

U21-Star Brajan Gruda über seine Rolle im Team

Videoclip • 34 Sek

Noch kämpft die deutsche U21-Nationalmannschaft um die Qualifikation für die Europameisterschaft nächstes Jahr. Der Kader, der in dieser Länderspielpause gegen Nordirland und Griechenland antritt, hat außerdem einen Marktwert, der so einige Bundesligisten in den Schatten stellt.

294,50 Millionen Euro ist der aktuelle Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft laut "transfermarkt.de" wert.

Der 1. FC Heidenheim, der FC St. Pauli und Union Berlin kommen gemeinsam lediglich auf Kader-Wert 257,55 Millionen Euro. Wäre die Nachwuchsmannschaft des DFB selbst ein Bundesligateam, würde sie Rang sieben im Bundesligaranking der wertvollsten Mannschaften belegen.

Bei den europäischen Nachbarn würde das Nachwuchsteam sogar noch besser abschneiden. Sowohl in der Ligue 1 als auch in der La Liga wäre das 23-köpfige Team die viertwertvollste Mannschaft, obwohl die Kader dort im Durchschnitt größer sind.

Die drei wertvollsten U21-Spieler stellen dabei rund ein Drittel des Teamwerts. Der Stuttgarter Innenverteidiger Finn Jeltsch wird mit 30 Millionen Euro bewertet, Kölns Top-Talent Said El Mala mit rund 35 Millionen Euro und Kapitän Tom Bischof mit 40 Millionen Euro.

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U21: Marktwert-Explosion beim DFB-Nachwuchs

Im Vergleich dazu war die U21 vor zehn Jahren nur 125,6 Millionen Euro wert, obwohl der gesamte Kader im Laufe des Jahres 17 Spieler mehr hatte als der diesjährige. Wertvollster Spieler in 2016 war Max Meyer mit einem Marktwert von 13 Millionen Euro.

Im Vergleich datz ist die deutsche A-Nationalmannschaft allerdings immer noch zweieinhalbfach so viel wert.

Ende des Tages helfen auf dem Rasen jedoch keine Marktwerte. Um sich für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien zu qualifizieren, muss das Team von Antonio Di Salvo zuerst Nordirland (Freitag, 27. März, ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und Joyn) und Griechenland (Dienstag, 31. März, ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und Joyn) schlagen.

"Wir haben einen starken Kader und setzen im Wesentlichen auf die Spieler, die bereits in den bisherigen Qualifikationsspielen dabei waren", betonte Di Salvo.

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