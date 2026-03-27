RAN FUSSBALL: U21 U21: Knapp vorbei! El-Mala-Hammer und Latten-Pech Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat am Freitagabend in Braunschweig einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Nordirland eingefahren.

Pflichtaufgabe gelöst und warmgeschossen für das Spitzenspiel: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat die direkte Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr weiter fest im Blick. Das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo setzte sich am Freitag in Braunschweig souverän mit 3:0 (2:0) gegen Nordirland durch und zeigte sich bereit für das Topduell bei Tabellenführer Griechenland. FC Bayern: Michael Olise darf unter keinen Umständen verkauft werden - ein Kommentar Nicolò Tresoldi vom FC Brügge per selbst herausgeholtem Foulelfmeter (11.) und mit einem Kopfballtreffer (41.) brachte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schon in der ersten Halbzeit auf Kurs. Der Mainzer Nelson Weiper (90.) setzte vor 10.391 Zuschauern den Schlusspunkt.

DFB-Team mit Selbstvertrauen vor Griechenland-Duell Das Team mit dem Kölner Shootingstar Said El Mala bleibt Zweiter in der Qualigruppe F und fährt mit Selbstvertrauen zum womöglich entscheidenden Spiel um den Gruppensieg am Dienstag (ab 17:30 Uhr auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream) in Athen. Das Ziel ist weiter die direkte Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr in Serbien und Albanien, wo auch die Olympiatickets vergeben werden. Nur die Gruppenersten fahren sicher zur Endrunde. Das Hinspiel gegen die Griechen hatte die deutsche Mannschaft in Jena im Oktober (2:3) verloren, die Hellenen sind weiter verlustpunktfrei.

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