U21: Nagelsmann muss Tresoldi mit zur WM nehmen - ein Kommentar

RAN FUSSBALL: U21 U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab Videoclip • 02:56 Min Link kopieren Teilen

Im Gegensatz zu Nick Woltemade und Kai Havertz trifft Nicolo Tresoldi derzeit, wie er will. Den U21-Knipser darf Julian Nagelsmann nicht weiter ignorieren. Ein Kommentar.

Von Tobias Wiltschek Wer soll bei der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer die deutschen Tore schießen? Eine Frage, die umso drängender ist, da einige DFB-Mittelstürmer derzeit nicht in bester Verfassung sind. Tresoldi-Show bei U21-Sieg gegen Nordirland Nick Woltemade? Hat zwar im Herbst nach seinem Wechsel zu Newcastle United einen Raketenstart in der Premier League hingelegt, rennt seit dem aber dieser Form hinterher. Kai Havertz? Kommt nach einer langen Leidenszeit erst langsam wieder in Schwung. Ob er das große Vertrauen des Bundestrainers bis und bei der WM mit Leistung unterfüttern kann, ist zumindest fraglich. Niclas Füllkrug? Floh im Winter aus der Londoner Tristesse nach Italien, ist bei Milan aber auch kein Faktor und hat in der Serie A bislang nur ein mageres Törchen erzielt. Tim Kleindienst? Plagt sich immer noch mit den Folgen einer Knieverletzung herum. Sein Comeback "steht in den Sternen", wie Julian Nagelsmann im "kicker" klagte. Der einzige treffsichere Stürmer im Kader des Nationalteams ist Deniz Undav. Der Stuttgarter kommt in dieser Saison bereits jetzt auf 23 Tore, bei Nagelsmann aber bislang zu selten zum Zug.

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Nicolo Tresoldi drängt sich für die A-Nationalmannschaft auf Dabei könnte Nagelsmann noch auf einen weiteren Stürmer zurückgreifen, der vor dem Tor ähnlich kaltschnäuzig ist wie Undav. Nicolo Tresoldi strotzt derzeit vor Selbstvertrauen und trifft praktisch in jedem Spiel – mindestens einmal. Das EM-Qualifikationsspiel der U21 gegen Nordirland in Braunschweig nutzte der 21-Jährige für ein weiteres nachdrückliches Bewerbungsschreiben in eigener Sache. Mit einem Doppelpack leitete er den 3:0-Sieg der DFB-Junioren ein und zeigte dabei die Qualitäten, die die deutschen Fans von den Mittelstürmern im Team der A-Nationalmannschaft schon seit Monaten so schmerzlich vermissen. Schnelle Tempodribblings in den Strafraum, gutes Positionsspiel, Kopfballstärke und dazu eiskalte Cleverness beim Verwandeln von Strafstößen – auch wenn der Elfmeter gegen die Nordiren wohl nicht jeder Schiedsrichter gepfiffen hätte. Tresoldis derzeit überragender Form tut aber auch das keinen Abbruch, wobei er in der U21 konstant abliefert. Seit seiner ersten Nominierung im September 2023 kommt er in 23 Spielen auf zwölf Treffer, was einer Torquote von 50 Prozent entspricht.

Tresoldi führt die Torschützenliste in Belgien an Tore am Fließband erzielt er aber nicht nur im Nationaltrikot, sondern auch für den FC Brügge, zu dem er im vergangenen Sommer von Hannover 96 gewechselt ist. In den sieben Spielen vor der Länderspielpause hat Tresoldi für seinen Verein sieben Tore erzielt. Mit 13 Treffern steht er in der belgischen Liga an der Spitze der Torjägerliste. Auch wenn die Jupiler League nicht zu den besten Ligen Europas zählt: Von solchen Werten können Woltemade, Havertz und Füllkrug nur träumen. Tresoldi gehört zu den torgefährlichsten deutschen Mittelstürmern und muss daher zumindest als Alternative zwingend mit zur WM. Nagelsmann scheint das (noch) anders zu sehen und nominierte den 1,86 Meter großen Angreifer bislang nicht. Was umso bemerkenswerter ist, da der Bundestrainer zuletzt immer wieder erklärte, dass die aktuelle Form das wichtigste Kriterium für Nominierungen sei. Doch bei Tresoldi hat er sich noch nicht gemeldet, wie der vor einigen Tagen am Rande im Quartier der U21 noch einmal bestätigte.

Nagelsmann könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Dabei könnte Nagelsmann mit einer Berufung Tresoldis gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn der gebürtige Sarde, der als Kind mit seiner Familie nach Deutschland zog, kann auch für Italien spielen. Mit zwei Einsätzen für Deutschland könnte er sich für eine DFB-Karriere empfehlen und wäre gleichzeitig für Italien nicht mehr spielberechtigt. Noch hat Nagelsmann Zeit, Tresoldi von der deutschen A-Nationalmannschaft zu überzeugen. Sollte er das nicht bald tun, werden es womöglich die Azzurri tun – und der DFB hätte das vielversprechende Juwel verpasst.

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