U21 live auf ProSieben MAXX und Joyn
U21 Nationalmannschaft ohne Collins und Aseko - Baur nachnominiert
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Getrunken, geraucht, geflucht: Die wilden Fußball-90er
Videoclip • 06:09 Min • Ab 12
Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der anstehenden EM-Qualifikation auf Abwehrspieler Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Mittelfeldmann Noel Aseko (Hannover 96) verzichten. Beide reisten verletzungsbedingt am Montag nicht zur DFB-Auswahl. Trainer Antonio Di Salvo nominierte Mika Baur vom SC Paderborn nach.
"Nmandi wurde am Sonntag am Sprunggelenk getroffen. Da haben wir das Signal bekommen, dass es einfach nicht funktioniert. Ich drücke die Daumen, dass es keine schwere Verletzung ist", sagt Di Salvo am Montag. Aseko sei "krankgeschrieben" und könne daher nicht kommen, sagte Di Salvo, der eine weitere Nachnominierung nicht ausschloss.
Di Salvo bestätigte zudem, dass Tom Bischof von Bayern München vorerst Kapitän der deutschen U21 bleiben wird. "Tom wird unser Kapitän sein. Er hat es hervorragend gemacht. Ich habe in den Vorgesprächen gespürt, dass er richtig Bock hat auf die Spiele, dass er vorangehen möchte. Er wird auch im Zentrum spielen und nicht auf außen", sagte Di Salvo.
U21 spielt um Olympia-Qualifikation
Für die U21-Nationalmannschaft stehen auf dem Weg zur EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden, zwei wichtige Qualispiele an. Am Freitag (18.00 Uhr / live auf ProSieben MAXX und Joyn) trifft der Tabellenzweite der Gruppe F in Braunschweig auf die drittplatzierten Nordiren, vier Tage später kommt es in Athen zum Showdown gegen das bisher makellose Griechenland.
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