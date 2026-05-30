WM-Qualifikation
WM-Qualifikation der Frauen: Slowenien vs. Deutschland live im kostenlosen Joyn-Stream, Free-TV und Ticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen"
Videoclip • 01:21 Min
Für die DFB-Frauen steht das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien an. ran erklärt, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.
Im letzten Gruppenspiel für die Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Slowenien.
In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0 gegen Österreich gab.
Im Hinspiel gegen Slowenien konnte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0 gewinnen.
ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live
265 MinBald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live
265 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream
210 MinBald verfügbar
Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream
210 Min
Slowenien vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?
Spiel: Slowenien vs. Deutschland
Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 6. Spieltag
Datum: 9. Juni 2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Austragungsort: Stadion Stožice (Ljubljana)
Slowenien - Deutschland live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?
Ja. Das Spiel zwischen Slowenien und Deutschland wird im Free-TV bei "ZDF" übertragen.
DFB-Frauen gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn und in der ZDF-Mediathek verfügbar.
WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Slowenien vs. Deutschland ?
Einen Liveticker zur Partie zwischen Slowenien und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Slowenien gegen Deutschland live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen
Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Slowenien.
Paarung: Slowenien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit: 9. Juni 2026; 18:00 Uhr
Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sasa Kolman (Slowenien)
Free-TV: ZDF
Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek
Liveticker: ran.joyn.de
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Undav-Entscheidung bei Stuttgart wohl gefallen
Bundesliga
Nach Slot-Aus: Liverpool schnappt Leverkusen wohl Wunschtrainer weg
WM
Kader der WM 2026: Kanada trifft Davies-Entscheidung
Premier League
Premier-League-Knall: Arne Slot verlässt Liverpool
WM
DFB-Team: Nagelsmann gibt Update über Neuer-Verletzung
WM
DFB-Startelf gegen Finnland: Nagelsmann nennt Details