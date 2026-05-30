Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen"

Für die DFB-Frauen steht das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien an. ran erklärt, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Im letzten Gruppenspiel für die Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Slowenien.

In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0 gegen Österreich gab.

Im Hinspiel gegen Slowenien konnte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0 gewinnen.

ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.