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WM-Qualifikation

WM-Qualifikation der Frauen: Slowenien vs. Deutschland live im kostenlosen Joyn-Stream, Free-TV und Ticker

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 01:21 Min

Für die DFB-Frauen steht das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien an. ran erklärt, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Im letzten Gruppenspiel für die Qualifikation für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Slowenien.

In den ersten drei Spielen konnte man dreimal als Sieger vom Platz gehen, wohingegen es zuletzt ein enttäuschendes 0:0 gegen Österreich gab.

Im Hinspiel gegen Slowenien konnte die DFB-Auswahl deutlich mit 5:0 gewinnen.

ran zeigt euch, wie ihr das Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live verfolgen könnt.

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Slowenien vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?

  • Spiel: Slowenien vs. Deutschland

  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 6. Spieltag

  • Datum: 9. Juni 2026

  • Uhrzeit: 18:00 Uhr

  • Austragungsort: Stadion Stožice (Ljubljana)

Slowenien - Deutschland live: Läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Ja. Das Spiel zwischen Slowenien und Deutschland wird im Free-TV bei "ZDF" übertragen.

DFB-Frauen gegen Slowenien: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn und in der ZDF-Mediathek verfügbar.

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WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Slowenien vs. Deutschland ?

Einen Liveticker zur Partie zwischen Slowenien und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Slowenien gegen Deutschland live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Slowenien.

  • Paarung: Slowenien vs. Deutschland

  • Datum und Uhrzeit: 9. Juni 2026; 18:00 Uhr

  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sasa Kolman (Slowenien)

  • Free-TV: ZDF

  • Livestream: Joyn, ZDF-Mediathek

  • Liveticker: ran.joyn.de

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