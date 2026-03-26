Sandro Tonali trifft zum 1:0 Bild: AFP/SID/STEFANO RELLANDINI

Die italienische Nationalmannschaft ist nach dem Sieg im Playoff-Halbfinale gegen Nordirland nur noch einen Schritt von der WM-Teilnahme entfernt.

Italien hat den nächsten WM-GAU vorerst abgewendet und sich ins Endspiel um ein Ticket für die Endrunde in Nordamerika gekämpft. Die Squadra Azzurra setzte sich im Playoff-Halbfinale in Bergamo mit Mühe 2:0 (0:0) gegen Nordirland durch und kann sich am Dienstag erstmals seit 2014 für die WM qualifizieren. Traumpass von Arda Güler: WM-Traum der Türkei lebt nach Sieg in den Playoffs über Rumänien Das Team von Trainer Gennaro Gattuso muss im Kampf um eine Teilnahme am XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada nun auswärts in Bosnien und Herzegowina ran.

Tonali und Kean erlösen Italien Die stolze Fußballnation hatte die Endrunden 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasst, seit dem vierten WM-Triumph 2006 in Deutschland haben die Italiener kein K.o.-Spiel mehr bestritten. Zumindest am Donnerstag wendeten die Südeuropäer das nächste Qualifikations-Debakel durch die Treffer von Sandro Tonali (56.) und Moise Kean (80.) ab. Nordirland hingegen muss weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 1986 warten. Gattuso hatte den immensen Druck auf die Italiener nicht geleugnet und vom "wichtigsten Spiel" seiner Karriere gesprochen. Gegen die kompakten Nordiren tat sich sein Team aber extrem schwer, ehe Tonali mit einem wuchtigen Abschluss aus dem Rückraum den Bann brach. Nun kommt es zum Duell mit den Bosnier, die sich im Elfmeterschießen in Wales mit 4:2 durchsetzten. Schalkes Edin Dzeko hatte Bosnien mit einem Kopfballtreffer in die Verlängerung gerettet (86.), nach 120 Minuten stand es 1:1.

- Anzeige -

- Anzeige -