"Leichte Verletzung": Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel schont Star Harry Kane erneut

Englands Fußballer müssen auch im WM-Test gegen Japan ohne Kapitän Harry Kane auskommen.

Der Stürmerstar von Bayern München fehlt in der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr) in London laut einer Mitteilung der Three Lions vorsorglich nach kleineren Problemen aus dem Training.

"Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat; er bleibt jedoch beim Team und wird weiter untersucht", teilte der Verband am Abend auf X mit.