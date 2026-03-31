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"Leichte Verletzung": Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel schont Star Harry Kane erneut
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Videoclip • 03:45 Min
Englands Fußballer müssen auch im WM-Test gegen Japan ohne Kapitän Harry Kane auskommen.
Der Stürmerstar von Bayern München fehlt in der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr) in London laut einer Mitteilung der Three Lions vorsorglich nach kleineren Problemen aus dem Training.
"Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat; er bleibt jedoch beim Team und wird weiter untersucht", teilte der Verband am Abend auf X mit.
Kane fehlte bereits beim Remis gegen Uruguay
Der Angreifer hatte bereits beim 1:1 im vorherigen Länderspiel gegen Uruguay im Team von Thomas Tuchel gefehlt.
Ob ein Einsatz in der nächsten Münchner Bundesliga-Partie beim SC Freiburg am kommenden Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker) gefährdet ist, war zunächst unklar.
Kane jagt im wohl entschiedenen Meisterschaftsrennen noch den Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski (41 Tore), dafür müsste der Engländer in den verbleibenden sieben Ligaspielen zehn Treffer erzielen.
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