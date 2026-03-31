Italien verpasst auch die WM 2026 - die dritte Weltmeisterschaft in Folge. Ein Trainerwechsel allein wird die tiefgreifenden Probleme nicht lösen. Ein Kommentar.

Von Julian Huter

Italien ist raus. Schon wieder. Und langsam gehen selbst die passenden Worte für diese Blamage aus. Eine Weltmeisterschaft mit Curacao oder Kap Verde - aber ohne den viermaligen Titelträger. Einmal kann man scheitern. Zweimal ist ein Trauma. Dreimal ist ein Offenbarungseid.

Denn wer drei WM-Endrunden in Serie verpasst, hat kein Pech. Er hat ein Problem - und zwar nicht nur auf der Trainerbank, nicht nur in einem K.o.-Spiel, nicht nur in einer unglücklichen Nacht. Sondern im gesamten System. Alles muss bei Deutschlands einstigem Angstgegner in Frage gestellt werden.

Italien lebt noch immer vom Mythos seiner Vergangenheit. Von Weltmeistertiteln, von legendären Turnierabenden, von der Aura einer großen Fußball-Nation.

Nur: Dieser Mythos gewinnt keine Playoff-Spiele. Keine Zweikämpfe. Keine Nervenkriege unter Druck.

Die Wahrheit ist viel härter. Italien ist längst nicht mehr die Turniermacht, für die es sich selbst noch hält. Der EM-Titel 2021 – angeführt von vergangenen Legenden - hat das überdeckt. Mehr nicht.