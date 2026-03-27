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Bundestrainer Julian Nagelsmann verteidigt Antonio Rüdiger gegen Kritik

Veröffentlicht:

von Tobias Wiltschek

ran Fußball

DFB-Team: Rüdiger-Rückkehr? Nagelsmann erklärt seine Rolle

Videoclip • 01:01 Min

Die Nominierung von Antonio Rüdiger für die Testländerspiele gegen die Schweiz und Ghana hat für Wirbel gesorgt. Vor der Partie in Basel stellt sich Julian Nagelsmann vor den Spieler von Real Madrid.

Julian Nagelmann hat die Nominierung von Antonio Rüdiger für die Test-Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana verteidigt.

"Er ist ein Spieler, der sich extrem identifiziert mit seiner Rolle, mit der Nationalmannschaft, der sich extrem identifiziert, alles zu geben für seine Familie hier, so wie er es nennt, und ich glaube, das beschreibt alles", sagte der Bundestrainer vor dem Spiel gegen die Schweiz bei "RTL".

Natürlich wisse Rüdiger auch, dass er eine Vorbildfunktion habe, so Nagelsmann weiter: "Er will gewisse Dinge, die nicht gut ankommen, nicht machen. Das hat er glaube ich selbst auch jetzt vor drei, vier Tagen gesagt."

Damit spielte Nagelsmann auf das grobe Foulspiel des Innenverteidigers von Real Madrid im Spiel gegen den FC Getafe Anfang März an. Da hatte Rüdiger den am Boden liegenden Diego Rico mit dem Knie im Gesicht getroffen.

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Nagelsmann über Rüdiger: "Er weiß schon, was er in Zukunft machen muss"

Über schon länger zurückliegende Vorfälle, wie beispielsweise den Eklat im spanischen Pokalfinale im April 2025, als Rüdiger eine Rolle Tapeverband nach dem Schiedsrichter geworfen und den Referee beleidigt hatte, wollte der Bundestrainer nicht noch einmal eingehen.

"Das haben wir, glaube ich 8000 Mal besprochen in 7000 Pressekonferenzen", sagte Nagelsmann leicht genervt und ergänzte: "Er weiß schon, was er in Zukunft machen muss und was er besser lassen sollte."

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