Deutschland vs. Schweiz: Gala von Wirtz, schwarzer Abend für Sane - Noten der DFB-Stars

RAN FUSSBALL: U21 U21-Highlights: Doppelpack! DFB-Sturmtalent schießt Nordirland ab Videoclip • 02:56 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft feiert dank des herausragenden Florian Wirtz einen Prestigesieg in der Schweiz. Noten und Einzelkritik der DFB-Auswahl.

Deutschland hat seine schwarze Serie gegen die Schweiz beendet. Nach zuvor vier sieglosen Länderspielen feierte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim 4:3 (2:2) in einer wilden Partie in Basel den ersten Sieg seit 2008 gegen die Eidgenossen. Matchwinner war dabei der überragende Florian Wirtz, der eine Weltklasse-Leistung zeigte. Umso mehr fiel Leroy Sane auf der Gegenseite ab. Auch sonst zeigte die deutsche Elf Licht und Schatten. ran hat die Noten und die Einzelkritik.

Oliver Baumann Elftes Länderspiel für den Hoffenheimer, der einem fast ein bisschen leid tun kann: Bekommt vier Schüsse aufs Tor, drei sind drin und einer geht an die Latte – und bei allen Aktionen ist der Routinier machtlos. Ansonsten selten gefordert, klärt einmal mit gutem Herauslaufen (73.) und hält in der 88. Minute bei Cömerts Kopfball endlich seinen ersten Ball. ran-Note: 3

- Anzeige -

- Anzeige -

Joshua Kimmich Der Kapitän zeigt einen Auftritt mit Licht und Schatten. Agiert wieder rechts hinten, rückt aber immer wieder in die Mitte. Daher nicht nur beim 0:1 dort nicht auf dem Posten. Wenig später mit starkem Tackling gegen den durchgebrochenen Ndoye und einem Schuss ans Außennetz (33.). Verliert allerdings dann vor Rieders Lattenschuss (43.) den entscheidenden Zweikampf. Gibt auch nach dem Wechsel weiter Vollgas. Muss nach einem Schwinger von Manzambi kurz behandelt werden, kehrt aber zurück und schlägt sofort die starke Flanke auf Woltemade. ran-Note: 3

Jonathan Tah Geht bei Standards mit nach vorne und erzielt mit schönem Kopfball das 1:1 (26.) - sein erstes Länderspieltor im 44. Spiel. Schläft hinten aber beim 1:2 gewaltig, als er Gegenspieler Embolo einfach einköpfen lässt (41.). Klärt kurz danach stark gegen Vargas, jedoch zu Lattenschütze Rieder. In der zweiten Hälfte stabiler und zweikampfstärker, jedoch wieder zu spät gegen Torschütze Moneiro (79.). ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Der BVB-Spielführer, der den Vorzug vor Antonio Rüdiger bekommt, kann seinen Anspruch auf einen Stammplatz nicht untermauern. Im Gegenteil: Leitet mit einem katastrophalen Fehlpass das 0:1 ein und auch das 1:2 entsteht aus einem unnötigen Fehlpass im Spielaufbau. Traut sich danach nach vorne kaum mehr etwas zu, hinten ohne weitere Patzer. ran-Note: 4

David Raum Der Leipziger macht zusammen mit Wirtz über links gut Alarm. Viele gefährliche Flanken und Ecken, unter anderem vor den Großchancen von Gnabry (14.) und Goretzka (54.). Lässt sich aber vor dem 1:2 von Flankengeber Widmer zu leicht vernaschen. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Angelo Stiller Der nachnominierte Stuttgarter kann seine große Chance nach den Ausfällen von Aleks Pavlovic und Felix Nmecha nicht nutzen. Viel zu passiv gegen Torschütze Ndoye vor dem 0:1. Danach etwas besser im Spiel, schießt aus guter Position übers Tor (36.). Macht dennoch insgesamt zu wenig und wird nach 80 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Leon Goretzka Der bei Nagelsmann gesetzte Münchner versucht das deutsche Spiel im Mittelfeld zu ordnen, was ihm nicht immer gelingt. Nach vorne mit einigen guten Vorlagen, unter anderem auf Stiller. Allerdings abschlusschwach: Vergibt aber aus kurzer Distanz gleich drei große Möglichkeiten (20, 54., 76.). Zielt auch aus der Distanz knapp vorbei (59.) und kommt wie Tah vor dem 3:3 zu spät. Geht danach vom Feld. ran-Note: 4

Leroy Sane Nagelsmann macht schon früh lautstark deutlich, dass er mit den Laufwegen des Galatasaray-Profis nicht zufrieden ist. Der Rechtsaußen macht vor allem in der Rückwärtsbewegung oft einen Schritt zu wenig, so wie vor dem 0:1. Auch nach vorne beinahe unsichtbar und nach 63 Minuten zu Recht ausgewechselt. So keine Verstärkung für die WM. ran-Note: 5

Serge Gnabry Der Bayern-Stürmer ersetzt Jamal Musiala im zentralen offensiven Mittelfeld. Hat nach 14 Minuten die Topchance zur Führung, doch Widmer kann seinen Schuss noch blocken. Taucht danach etwas ab, sorgt aber in der Nachspielzeit mit dem perfekten Laufweg für das 2:2. Sein 26. Länderspieltreffer gibt ihm Auftrieb, deutlich auffälliger nach der Pause. ran-Note: 2

- Anzeige -

- Anzeige -

Florian Wirtz Mit Abstand bester deutscher Spieler, der über links gemeinsam mit Raum immer wieder für Gefahr sorgt und zum Matchwinner wird. Passgenaue Flanke auf seinen früheren Leverkusener Teamkollegen Tah vor dem 1:1 und Traumvorlage auf Gnabry vor dem 2:2, leitet auch viele weitere Chancen ein und bringt fast alle Zuspiele an den Mann. Geht aber bei Schlotterbecks Zuspiel vor dem 1:2 nicht zum Ball. Schießt nach der Pause erst knapp vorbei (55.), macht es aber sechs Minuten später mit einem Weltklasse-Schlenzer in den Winkel zum 3:2 viel besser. Krönt seine Gala mit dem Siegtreffer aus 16 Metern (86.). Länderspieltreffer Nummer neun und zehn für den Liverpooler. ran-Note: 1

Kai Havertz Eigentlich eine ordentliche Partie des Arsenal-Legionärs, der sich immer wieder aus der Spitze fallen lässt und einige gelungene Aktionen hat. Sein großes Manko bleibt aber die mangelnde Torgefährlichkeit, wie sich gleich mehrfach zeigt (13., 25., 32., 36.). Geht ebenfalls nach 63 Minuten runter. ran-Note: 4

Nick Woltemade (ab 63.) Der Newcastle-Stürmer löst Havert in der Sturmspitze ab. Hat sieben Minuten später die erste gute Chance, köpft Kimmichs Flanke aber vorbei. In jedem Fall ein belebendes Element, immer anspielbar und aktiv - aber ohne weitere gefährliche Szenen. ran-Note: 3

Lennart Karl (ab 63.) Länderspiel-Debüt für den 18 Jahre alten Shootingstar von Bayern München, der Sane rechts vorne ersetzt. Traut sich was: Gutes Solo mit Vorlage auf Goretzka, der aber geblockt wird. Leitet zudem mit schönem Lauf das 4:3 ein. ran-Note: 2

- Anzeige -

Anton Stach (ab 80.) Drittes Länderspiel für den Mittelfeldspieler von Leeds United, der für Stiller kommt. Fügt sich mit der Vorarbeit auf Wirtz zum 4:3 prächtig ein. ran-Note: Ohne Bewertung