ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die Prämie beim Titelgewinn des DFB würde höher ausfallen als noch vor vier Jahren in Katar.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft würde im Falle einer erfolgreichen Mission "fünfter Stern" bei der WM im Sommer eine Rekordprämie einstreichen. Das verriet DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig am Rande einer Veranstaltung in Düsseldorf am Dienstagabend. Einen konkreten Betrag werde der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht nennen, betonte Rettig, aber: "Wenn die Mannschaft Weltmeister wird, gibt es mehr als in Katar, weil deutlich mehr reinkommt, da will ich gar nicht mauern." Der Titel bei der Wüsten-WM vor dreieinhalb Jahren hätte jedem Nationalspieler 400.000 Euro Prämie beschert. Allerdings schied der viermalige Weltmeister wie 2018 in Russland bereits in der Vorrunde aus.

Leistungsbereitschaft statt harter Verhandlungen um Prämie Bei der Heim-EM 2024 hätte der Turniersieg ebenfalls 400.000 Euro eingebracht, die Weltmeister von 2014 sahnten noch 300.000 Euro ab. Rettig betonte, dass die Prämienfrage die Spieler um Kapitän Joshua Kimmich bei all den Themen im Vorfeld mit am wenigsten interessiere. "Da gibt es keine harten Verhandlungen." Vielmehr herrsche "die totale Leistungsbereitschaft" vor. Die Mannschaft sei so sehr von sich überzeugt, dass die Prämie bei einem frühen Aus "gegen null" gehe. Stattdessen heiße es: "Dafür wollen wir hinten raus, wenn wir Weltmeister werden, einen Schnaps mehr."

- Anzeige -

- Anzeige -