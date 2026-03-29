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DFB-Team: Florian Wirtz hofft auf schnelle Rückkehr von Jamal Musiala
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:12 Min
Florian Wirtz war beim DFB-Sieg in der Schweiz der alles überragende Spieler. Dennoch hofft er auf baldige Unterstützung durch Jamal Musiala.
Florian Wirtz trumpfte beim Start ins WM-Jahr auch als Solokünstler groß auf, doch der Zauberfuß sehnt die Rückkehr seines Kumpels Jamal Musiala herbei.
"Natürlich hoffe ich, dass er bald wieder zu 100 Prozent fit ist", sagte Wirtz nach dem 4:3-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz: "Ich weiß, dass es nicht schön ist, wenn man lange verletzt ist. Man will einfach wieder auf dem Platz ohne Probleme spielen."
Der Münchner Musiala fällt derzeit aufgrund einer Schmerzreaktion in seinem im vergangenen Sommer schwer verletzten Bein aus.
"Ich versuche, ihn ab und zu zu fragen, wie es aussieht. Und ihm alles Gute zu wünschen. Ich hoffe für ihn, dass er bald wieder bei 100 Prozent ist", sagte Wirtz.
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"Wusiala" verzückten bei der Heim-EM 2024 gemeinsam die Fans. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das Duo fest für die Titeljagd bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. "Natürlich kann er uns sehr gut helfen. Deswegen freue ich mich, wenn er bald wieder zurück ist", sagte Wirtz über Musiala.
Gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr im Liveticker) in Stuttgart muss der 22-Jährige aber noch ohne seinen Offensivpartner auskommen. In Basel lieferte Wirtz auch ohne Musiala eine mitreißende Show ab und sorgte mit zwei Toren und zwei Vorlagen fast im Alleingang für den ersten Sieg gegen die Eidgenossen seit 18 Jahren.
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