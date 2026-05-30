ran Fußball WM 2026: Undav in der Startelf und Team-Foto für Kai Havertz Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

In seinem vorletzten Test vor dem WM-Auftakt hat Deutschlands Gruppengegner Curacao nach Führung verloren.

Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hat in seinem vorletzten Test in Schottland eine Halbzeit lang mithalten können. Deutschland vs. Finnland am 31. Mai ab 20:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream In Glasgow unterlag die Mannschaft des früheren Bondscoachs Dick Advocaat den Bravehearts mit 1:4 (1:1), dabei hatte der ehemalige Bremer Tahith Chong (16.) die Auswahl der kleinen Karibikinsel überraschend in Führung gebracht, die am 14. Juni in Houston in ihrem ersten WM-Endrundenspiel überhaupt auf den viermaligen Titelträger Deutschland trifft.

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