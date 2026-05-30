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DFB-Team: Gruppengegner Curacao verliert WM-Test nach Führung

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Undav in der Startelf und Team-Foto für Kai Havertz

Videoclip • 01:19 Min

In seinem vorletzten Test vor dem WM-Auftakt hat Deutschlands Gruppengegner Curacao nach Führung verloren.

Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hat in seinem vorletzten Test in Schottland eine Halbzeit lang mithalten können.

In Glasgow unterlag die Mannschaft des früheren Bondscoachs Dick Advocaat den Bravehearts mit 1:4 (1:1), dabei hatte der ehemalige Bremer Tahith Chong (16.) die Auswahl der kleinen Karibikinsel überraschend in Führung gebracht, die am 14. Juni in Houston in ihrem ersten WM-Endrundenspiel überhaupt auf den viermaligen Titelträger Deutschland trifft.

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Nach Niederlage gegen Schottland - Curacao bei WM-Generalprobe gefordert

Nach einer Roten Karte gegen den einstigen Bochumer Jürgen Locadia (37.) schafften die Schotten die Wende und münzten ihre klare Überlegenheit durch die Treffer von Findlay Curtis (44.), Lawrence Shankland (58., 63.) und Ryan Christie (80.) noch in einen deutlichen Sieg um.

Bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 gehören wie Curacao auch die Schotten zum großen Kreis der Außenseiter. Sie bekommen es in Gruppe C mit Haiti, Afrikameister Marokko und Rekordweltmeister Brasilien zu tun.

Curacao bestreitet seinen letzten Test am 7. Juni gegen Aruba, ehe es bei der WM in Gruppe E gegen Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) geht.

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