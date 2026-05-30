WM
DFB-Team: Gruppengegner Curacao verliert WM-Test nach Führung
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Undav in der Startelf und Team-Foto für Kai Havertz
Videoclip • 01:19 Min
In seinem vorletzten Test vor dem WM-Auftakt hat Deutschlands Gruppengegner Curacao nach Führung verloren.
Deutschlands WM-Auftaktgegner Curacao hat in seinem vorletzten Test in Schottland eine Halbzeit lang mithalten können.
In Glasgow unterlag die Mannschaft des früheren Bondscoachs Dick Advocaat den Bravehearts mit 1:4 (1:1), dabei hatte der ehemalige Bremer Tahith Chong (16.) die Auswahl der kleinen Karibikinsel überraschend in Führung gebracht, die am 14. Juni in Houston in ihrem ersten WM-Endrundenspiel überhaupt auf den viermaligen Titelträger Deutschland trifft.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 MinBald verfügbar
Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball
Sportschau im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream
210 MinBald verfügbar
Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball
Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream
210 Min
Nach Niederlage gegen Schottland - Curacao bei WM-Generalprobe gefordert
Nach einer Roten Karte gegen den einstigen Bochumer Jürgen Locadia (37.) schafften die Schotten die Wende und münzten ihre klare Überlegenheit durch die Treffer von Findlay Curtis (44.), Lawrence Shankland (58., 63.) und Ryan Christie (80.) noch in einen deutlichen Sieg um.
Bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 gehören wie Curacao auch die Schotten zum großen Kreis der Außenseiter. Sie bekommen es in Gruppe C mit Haiti, Afrikameister Marokko und Rekordweltmeister Brasilien zu tun.
Curacao bestreitet seinen letzten Test am 7. Juni gegen Aruba, ehe es bei der WM in Gruppe E gegen Deutschland, Ecuador und die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) geht.
Auch interessant: WM 2026 - Kader aller Nationen: Kanada trifft Davies-Entscheidung
Mehr WM-News
WM
DFB-Team: Nagelsmann gibt Update über Neuer-Verletzung
WM
Kader der WM 2026: Kanada trifft Davies-Entscheidung
WM
WM als Bühne: Diese DFB-Stars spielen um ihre Zukunft
WM
Vor Finnland-Spiel: Nagelsmann kann auf fast alle Spieler zurückgreifen
WM
DFB-Startelf gegen Finnland: Nagelsmann nennt Details
WM
Ex-Nationalspieler überzeugt: ER wird der neue Bundestrainer