DFB-Team: Manuel Neuer doch zur WM 2026? Bundestrainer Julian Nagelsmann denkt wohl um

ran Fußball Real Madrid: Florentino Perez mit kurioser Pressekonferenz - Fans sind gespalten Videoclip • 01:46 Min Link kopieren Teilen

Die Zeichen verdichten sich nun wohl, dass Manuel Neuer doch ein Comeback im DFB-Team geben könnte und bei der WM 2026 im Tor steht.

Obwohl Manuel Neuer zuletzt ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft mehrere Male dementierte, könnte der Bayern-Keeper laut "kicker" möglicherweise doch für Deutschland bei der WM 2026 im Tor stehen. Dem Bericht nach verdichten sich hinter den Kulissen die Anzeichen für ein Comeback des 40-Jährigen in der Nationalmannschaft. Real Madrid: Präsident Florentino Perez kündigt vorgezogene Neuwahlen an - Abrechnung mit Kritikern Die Personalie Neuer soll intern wesentlich intensiver und kontroverser diskutiert werden, als zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann öffentlich dargestellt.

Neuer wohl auf der 55-Mann-Liste des DFB Der DFB hat bereits am 11. Mai bei der FIFA eine Liste mit 55 Spielern vorlegen müssen, aus denen sich in weiterer Folge der finale WM-Kader ergibt. Zwar ist die Liste nicht öffentlich, jedoch sei dem Bericht nach anzunehmen, dass auch Neuer als einer der fünf Torhüter darauf stehen soll. Neben Neuer dürften Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Jonas Urbig auf der DFB-Liste mit dem vorläufigen Groß-Aufgebot stehen.

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